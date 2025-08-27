“No cometí ningún delito”: El mea culpa de Maite Orsini tras escándalo con Jorge Valdivia - Chilevisión

La parlamentaria entregó su parecer sobre la polémica que le costó la posibilidad de ir a la reelección e hizo un mea culpa de su rol.
La diputada Maite Orsini hizo un mea culpa por su intervención en la causa contra su expareja, Jorge Valdivia, y que terminó con su partido —el Frente Amplio— castigándola e impidiéndole repostular a un escaño en la Cámara.
Recordemos que durante la investigación por violación contra el exfutbolista, la parlamentaria le escribió a la denunciante y a la fiscal, lo que motivó la sanción de la colectividad.
Hace unos días, el medio de The Clinic publicó una entrevista a la parlamentaria en la que hizo un mea culpa y se refirió, entre otras cosas, a su balance en el Congreso, entre otros temas.