“No cometí ningún delito”: El mea culpa de Maite Orsini tras escándalo con Jorge Valdivia - Chilevisión

El mea culpa de Maite Orsini por polémica con Jorge Valdivia

En diálogo con el citado medio, Orsini entregó su postura al respecto de la polémica y afirmó que, a su juicio, "la sanción fue desproporcionada", argumentando no haber incurrido en ningún ilícito.

"Creo que, si bien los partidos políticos tienen la libertad y las facultades de tomar decisiones respecto a sanciones disciplinarias y la militancia, mi diagnóstico es que, a la luz de los hechos concretos, yo no cometí ningún delito", sostuvo.

"No utilicé mi cargo para beneficiarme, ni a mí ni a terceros, porque de haberlo hecho estaría imputada", continuó.

Eso sí, Orsini reconoce: "Pude manejar en mi vida personal las cosas de mejor manera, y así me defendí de esta acusación. Me parece que la sanción es desproporcionada".

Pese a apelar a la sanción, inicialmente de seis meses, el Tribunal Supremo de la tienda determinó extenderla a un año, imposibilitando que la diputada pudiera ir a la reelección.

"No cometí delitos ni faltas a la probidad para haber aplicado una sanción tan drástica", reiteró.

Junto a esto, sostuvo que "no debí haberme involucrado en asuntos que no me competían".

De todas formas, Orsini también manifestó que hubo "un ensañamiento" de la prensa contra ella: "Se han dicho muchas mentiras, se ha tergiversado mucho. Fue bien duro".