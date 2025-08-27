 “No cometí ningún delito”: El mea culpa de Maite Orsini tras escándalo con Jorge Valdivia - Chilevisión
27/08/2025 14:20

“No cometí ningún delito”: El mea culpa de Maite Orsini tras escándalo con Jorge Valdivia

La parlamentaria entregó su parecer sobre la polémica que le costó la posibilidad de ir a la reelección e hizo un mea culpa de su rol.

Publicado por CHV Noticias

La diputada Maite Orsini hizo un mea culpa por su intervención en la causa contra su expareja, Jorge Valdivia, y que terminó con su partido el Frente Ampliocastigándola e impidiéndole repostular a un escaño en la Cámara.

Recordemos que durante la investigación por violación contra el exfutbolista, la parlamentaria le escribió a la denunciante y a la fiscal, lo que motivó la sanción de la colectividad.

Hace unos días, el medio de The Clinic publicó una entrevista a la parlamentaria en la que hizo un mea culpa y se refirió, entre otras cosas, a su balance en el Congreso, entre otros temas.

