Maite Orsini rompe el silencio tras sanción del FA que le impidió respotular al Congreso - Chilevisión

La parlamentaria se encuentra enfrentando una sanción de su partido, el Frente Amplio, tras escribirle a la denunciante y a la fiscal en medio de la investigación por violación que enfrenta su ex pareja, Jorge Valdivia.

Maite Orsini rompió su silencio y habló a casi 8 meses del castigo que le dio su partido, el Frente Amplio, el cual le impide ser candidata.

En conversación con The Clinic, la parlamentaria calificó el castigo como "desproporcionado". Cabe recordar que, en primera instancia, le suspendieron la militancia por seis meses tras haber escrito a la denunciante y a la fiscal del caso durante la investigación por violación que enfrenta su ex pareja, Jorge Valdivia.

Posteriormente, la directiva apeló para ampliar el castigo por más tiempo, impidiendo así que pudiera postularse a un tercer periodo parlamentario.

"Siento que no me merecía tanta severidad"

Orsini señaló que no poder ser candidata "ha sido súper doloroso. Llevo ocho años acá, fui de quienes impulsaron la ley para rebajar los periodos que uno podía estar y tenía las expectativas de poder cumplir con mi trabajo a cabalidad".

"Siento que la sanción fue desproporcionada. Que si bien pude haber hecho las cosas mejor, yo no le he robado a nadie, no he cometido ningún delito, no estoy imputada en ninguna causa penal. [...] Siento que no me merecía tanta severidad", agregó.

En cuanto a su labor como parlamentaria, Orsini hace "un balance positivo", señalando que "no creo que haya cometido grandes errores".

Con respecto a la acción que la llevó a ser sancionada por su partido, la parlamentaria hizo un mea culpa y aseguró que "no debí haberme involucrado en asuntos que no me competían".

Orsini finalizó señalando que descarta que su carrera política esté acabada, indicando que "nadie muere en política".