“Pecó de buen padre”: Daniela Aránguiz rompe el silencio por pedido de Valdivia para viajar - Chilevisión

Daniela Aránguiz defendió al exfutbolista Jorge Valdivia, imputado por los delitos de violación y abuso sexual, tras solicitar un permiso para viajar fuera del país en medio de su arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

“Jorge aquí solamente está siendo un buen padre, o queriendo demostrarle a su hija que está ahí presente 100%”, partió señalando Aránguiz en el programa Sígueme de TV+.

La exMekano explicó que ella no podía acompañar a su hija a la graduación de su mejor amiga, que se realizará en la ciudad de San Sebastián, España. “Yo le digo, hija, lo siento pero a mí se me hace imposible”, le habría comentado.

Fue en ese contexto que, Jorge, mientras presenciaba la conversación, se habría ofrecido a acompañarla. “Te prometo que voy a hacer todo lo posible, para que tú puedas ir a ver a tu amiga”, habría dicho Valdivia.

“Aquí Jorge pecó de buen padre y lo voy de defender con todo. Porque él no lo hizo para irse de vacaciones, ni para ir a pasarlo bien él, sino que está haciendo esto por una petición de nuestra hija. No sé lo que va a pasar, no sé si le van a dar permiso, pero la Agustina entendió que si al papá le dan permiso, iba a tener la posibilidad de ir a la graduación de su mejor amiga”, expresó.

Sin embargo, aclaró que, tanto ella como la abogada Paula Vial, le advirtieron al imputado que "quizás no sea bueno" esta solicitud debido a la reacción que podía generar en la opinión pública.

La polémica petición de Jorge Valdivia

Según consignó T13, el exfutbolista pidió que “se le autorice salir del país con destino a la ciudad de Madrid, España, a efecto de acompañar a su hija a la graduación de una amiga, evento que se realizará en la ciudad de San Sebastián".

En la misma petición, se habría adjuntado la reserva de pasajes en clase económica emitidos por una agencia de viajes con fecha 9 de julio de 2025 en la aerolínea Iberia. Dichos boletos serían tanto para él como para su hija de 17 años.

A través de Instagram, la periodista y panelista de Primer Plano, Cecilia Gutiérrez, explicó que es una opción "atingente", recordando la solicitud de Camila Polizzi para realizar eventos en un club nocturno. "No son delitos comparables, pero existen excepciones", señaló.

"Las diligencias están avanzando muy lento; los informes solicitados no han sido entregados todavía (...) Es difícil con argumentos y pruebas poder rebatir esa solicitud de la defensa de Jorge Valdivia", concluyó Gutiérrez.