Primer caso se registró en Ñuble: Lo que se sabe de la llegada de la "súper gripe" H3N2 a Chile - Chilevisión

19/12/2025 10:51

Primer caso se registró en Ñuble: Lo que se sabe de la llegada de la "súper gripe" H3N2 a Chile

Dónde se registró el primer caso, cuál es su estado de salud, cuáles son los síntomas de esta variante y en qué se diferencia de la influenza que conocemos o del Covid-19. Acá te contamos todos los detalles.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, el Ministerio de Salud (Minsal) confirmó la llegada del subclado K de influenza A subtipo H3N2 a Chile.

Según detalló el Gobierno, se trata de una variante genética de la influenza a la que se le denominó "súper gripe" y dicha mutación era un suceso esperable.

¿Qué es lo que se sabe de la llegada de la influenza H3N2 a Chile?

El primer caso en nuestro país se registró en la ciudad de San Carlos, ubicada en la región del Ñuble y según la Seremi de Salud "la persona afectada se encuentra actualmente en buena condición de salud".

En esa misma línea, el Minsal entregó una serie de recomendaciones, entre ellas hizo un llamado a completar el esquema de vacunación contra la influenza, haciendo hincapié en los grupos de mayor riesgo:

  • Personas de 65 años en adelante.
  • Personas con enfermedades crónicas.
  • Embarazadas.
  • Trabajadores de la salud
  • Niños entre 6 meses y 5 años.

Junto con ello es importante lavar frecuentemente las manos, quedarse en casa al presentar síntomas respiratorios, acudir al médico oportunamente en caso de síntomas de gravedad y mantener la etiqueta al toser o estornudar, es decir, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo antes de hacerlo.

¿En qué se diferencia de la influenza y del Covid-19?

Según explicó en detalle el Ministerio de Salud, la "súper gripe" no se diferencia de la influenza, más bien es una mutación de la misma y esto corresponde a un fenómeno esperable.

"La influenza es un virus que cambia de manera natural con el tiempo, y estos cambios dan origen a distintas “ramas” del mismo virus, llamadas subclados. El subclado K no corresponde a un virus nuevo ni distinto, sino a una forma esperable de evolución del virus de la influenza estacional que ya circula en el mundo", detallaron.

Esto significa que la "súper gripe" tiene un brote más extenso, con síntomas más fuertes, pero la vacuna contra la influenza sigue protegiendo a la población de esta mutación y se espera que la dosis que se entregará en 2026 sea mayor en cuanto a efectividad.

Para ello, es importante recordar que la influenza H3N2 tiene los mismos síntomas de una gripe estacional clásica, los cuales consisten en:

  • Malestar general y cansancio.
  • Tos.
  • Fiebre alta.
  • Dolor de garganta.
  • Dolor de cabeza.
  • Dolor muscular.

En cambio, es aquí donde radica su diferencia con el Covid-19, dado que este virus incluye síntomas respiratorios, pérdida de olfato y gusto, dificultad respiratoria, mareos, síntomas gastrointestinales y dolor en el pecho.

Finalmente, la influenza H3N2 hace que los síntomas aparezcan entre 1 a 4 días después de su exposición al virus, en cambio, el Covid-19 aparece entre 3 a 6 días después de su exposición y tiene una duración más extensa.

Revisa la publicación de X:

