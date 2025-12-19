Reportan inflamación de gasoducto de Enap en Magallanes: Hay un trabajador herido y suspenden clases - Chilevisión

El gasoducto se inflamó durante labores de mantención y se trabaja para evitar cortes de suministro a personas particulares.
Durante este viernes se reportó la inflamación de un gasoducto a la salida de la Planta Posesión perteneciente a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.
La emergencia obligó al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) a suspender las clases en todos los establecimientos educacionales dependientes de dicho servicio, tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales. Los jardines infantiles seguirán operando.
El gasoducto se inflamó durante labores de mantención y corresponde a una de las principales líneas de transporte de gas natural, abasteciendo tanto a Punta Arenas como a Puerto Natales.
Según ENAP, existe un trabajador herido que fue trasladado a un recinto asistencial y está fuera de riesgo vital.
“La Seremi de Energía se encuentra en coordinación permanente con las empresas e instituciones involucradas, monitoreando la evolución de la situación y las acciones correctivas en curso”, señaló la entidad a través de un comunicado.
Las autoridades se encuentran monitoreando la situación y desde la empresa indicaron que , "como parte de nuestras medidas preventivas fue suspendido temporalmente el suministro a distintos clientes industriales de la región, para priorizar el consumo domiciliario".