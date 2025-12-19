 Se conocieron en su época escolar: ¿Quién es la mujer con la que se casó Sergio Jadue a 10 años del FIFA Gate? - Chilevisión
19/12/2025 12:58

Se conocieron en su época escolar: ¿Quién es la mujer con la que se casó Sergio Jadue a 10 años del FIFA Gate?

Empresaria de profesión y oriunda de La Calera. Sergio Jadue y su esposa se conocieron en su juventud y volvieron a reencontrarse hace pocos años, cuando nació el amor.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes se dio a conocer que Sergio Jadue contrajo matrimonio en Miami a diez años del FIFA Gate y mientras se encuentra a la espera de su sentencia por dicho caso.

La ceremonia se llevó a cabo con una serie de invitados que viajaron especialmente desde Chile para acompañarlos.

La información fue entregada por La Tercera, detalla que la mujer con la que contrajo matrimonio se llama Karen Reinoso, chilena y proveniente de la ciudad de La Calera.

Se trata de una empresaria que está ligada a distintos rubros, entre ellos el agrícola, gastronómico, transporte y de maquinaria.

Reinoso vive hace más de un año en el estado de Florida, Estados Unidos, mismo lugar donde se encuentra Sergio Jadue, quien se radicó en la ciudad de Miami.

La pareja se conoció en Chile durante sus años de juventud en una época escolar donde ambos vivían en Quillota y volvieron a reencontrarse hace unos años en Estados Unidos. Ahí nació el amor.

Ambos se encuentran legalmente separados de sus relaciones anteriores y el matrimonio se llevó a cabo 10 años después de que Sergio Jadue arrancara a Estados Unidos, donde se encuentra en calidad de "testigo protegido" por la investigación por delitos de corrupción mientras era el presidente de la ANFP.

