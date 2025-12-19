Destapan informe con detalle de sueldos en el Estado: Esto ganan el Pdte., ministros y asesores - Chilevisión

Los datos indican que el promedio de la remuneración bruta alcanzó los $7,1 millones.

Esta semana, la Comisión para la Fijación de Remuneraciones dio a conocer su primer informe público sobre los sueldos de las autoridades del Estado chileno.

El listado incluye el detalle de las remuneraciones del Presidente de la República, ministros, asesores y el Congreso, entre otros.

Los datos, correspondientes a junio de 2025, indican que el promedio de la remuneración bruta alcanzó los $7,1 millones.

A nivel general, eso indica que el costo fiscal en dichos pagos rondó los $4.877 millones de pesos, dando un acumulado trimestral de $12.377 millones.

Detalles de las remuneraciones por cargo

Presidente de la República (1) : $10.046.124 (mes) y $7.787.012 (mensualizado)

: $10.046.124 (mes) y $7.787.012 (mensualizado) Ministro de Estado (25) : $9.103.332 (mes) y $7.172.352 (mensualizado)

Subsecretario (40) : $9.881.171 (mes) y $7.860.476 (mensualizado)

Delegado Presidencial Provincial (40) : $6.502.792 (mes) y $5.349.403 (mensualizado)

: $6.502.792 (mes) y $5.349.403 (mensualizado) Presidente del Senado (1) : $7.348.983 (mes) y $7.348.983 (mensualizado)

: Senador (48) : $7.348.983 (mes) y $7.348.983 (mensualizado)



Diputado (152) : $7.348.983 (mes) y $7.348.983 (mensualizado)

Director de empresa estatal (21) : $8.815.707 (mes) y $6.897.437 (mensualizado)

Seremi (305): $6.009.209 (mes) y $4.493.356 (mensualizado)

La cifra mes corresponde a la remuneración bruta percibida en junio de este año, mientras que el mensualizado es el promedio del último trimestre (abril-junio).