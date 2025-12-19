Destapan informe con detalle de sueldos en el Estado: Esto ganan el Pdte., ministros y asesores - Chilevisión

Los datos indican que el promedio de la remuneración bruta alcanzó los $7,1 millones.
Esta semana, la Comisión para la Fijación de Remuneraciones dio a conocer su primer informe público sobre los sueldos de las autoridades del Estado chileno.
El listado incluye el detalle de las remuneraciones del Presidente de la República, ministros, asesores y el Congreso, entre otros.
Los datos, correspondientes a junio de 2025, indican que el promedio de la remuneración bruta alcanzó los $7,1 millones.
A nivel general, eso indica que el costo fiscal en dichos pagos rondó los $4.877 millones de pesos, dando un acumulado trimestral de $12.377 millones.
La cifra mes corresponde a la remuneración bruta percibida en junio de este año, mientras que el mensualizado es el promedio del último trimestre (abril-junio).