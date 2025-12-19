Informan que habrá corte de luz en 10 comunas de Santiago este fin de semana - Chilevisión

Las comunas afectadas con cortes de energía para los días sábado 20 y domingo 21 serán Huechuraba, Independencia, Pudahuel, Lo Prado, Santiago, Providencia, Las Condes, Maipú, Cerrillos y La Granja.

Este fin de semana habrá cortes de luz en distintas comunas de Santiago, según lo anunciado por Enel en la región Metropolitana.

Se trata de las interrupciones programadas que diariamente realiza la empresa con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

Las comunas afectadas con cortes de energía para los días sábado 20 y domingo 21 serán Huechuraba, Independencia, Pudahuel, Lo Prado, Santiago, Providencia, Las Condes, Maipú, Cerrillos y La Granja.

Corte de luz en 10 comunas de Santiago: Áreas afectadas y horarios por día

Sábado 20

Huechuraba. Sábado 20 desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Independencia. Sábado 20 desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Independencia. Sábado 20 desde las 09:30 hasta las 15:00 horas.

Pudahuel. Sábado 20 desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel. Sábado 20 desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Prado. Sábado 20 desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Domingo 21

Independencia. Sábado 20 desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Santiago/Providencia. Domingo 21 desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes. Domingo 21 desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú. Domingo 21 desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Cerrillos. Domingo 21 desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.