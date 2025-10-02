UDI recurre a Contraloría por “intervención electoral” en cadena nacional: Pdte. Boric respondió - Chilevisión

Guillermo Ramírez, presidente de la colectividad, señaló que "los cuestionamientos que pueden hacer legítimamente los candidatos, no los puede hacer el presidente". El mandatario dijo no estar disponible para "polémicas tan chicas".

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y el secretario general, Juan Antonio Coloma, llegaron este jueves hasta la Contraloría General para solicitar un pronunciamiento sobre el mensaje que el presidente Gabriel Boric emitió en su cadena nacional por la ley de Presupuesto.

En dicha instancia, acusan, el mandatario aludió de manera implícita al candidato presidencial José Antonio Kast al cuestionar una medida que forma parte de su programa de gobierno y que propone un recorte fiscal de USD$ 6 mil millones.

“Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social. (...) Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6 mil millones de dólares de gasto que algunos han levantado, sin decir de dónde pretenden hacerlo“, dijo Boric.

Por esta razón, el requerimiento de la UDI señala: "Si bien el Mandatario no mencionó a ningún aspirante a La Moneda, se entiende que sus palabras estuvieron dirigidas a representantes de la oposición, específicamente a Evelyn Matthei y José Antonio Kast".

Acto seguido, en sus declaraciones desde Contraloría, Coloma advirtió que" desde 1990 jamás un presidente había utilizado un espacio como la cadena nacional para atacar a los candidatos de oposición en forma tan evidente como lo hizo el Presidente Boric hace dos días atrás".

"El presidente tiene que entender que el fin no justifica los medios, que la crítica que hace puede ser compartida por muchos (...) y otras cosas son los medios que se utilicen, hay normas legales que impiden que se pronuncie como si fuera un vocero", recalcó.

Presidente Boric: "No estoy para polémicas tan chicas"

Desde el Palacio de La Moneda la respuesta del presidente Boric no tardó en llegar. Al ser consultado por la prensa, declaró: "Yo no estoy para polémicas tan chicas".

"A mí lo que me preocupa es que con los derechos sociales que se ha ganado al gente, después de tanto esfuerzo, se mantengan a todo evento. Eso es de lo que está preocupado el Gobierno y lo que vamos a seguir haciendo", adelantó.

“Que yo como Presidente de la República tenga una opinión al respecto me parece que es del todo legítimo. Discutir, conversar de política, conversar de las propuestas de las políticos públicas en Chile no es cobarde, es democrático”, señaló.

“Quizás a algunos no les gusta eso. Pero yo, por lo menos, estoy muy convencido de que es necesario y defender lo obrado es parte de nuestra labor”, cerró.