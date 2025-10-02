 UDI recurre a Contraloría por “intervención electoral” en cadena nacional: Pdte. Boric respondió - Chilevisión
Minuto a minuto
“Confesó el delito de forma burlesca”: Joven mató a la gata de su abuela en Lebu y metió cuerpo en una bolsa Conmoción en Pitrufquén: Niña de dos años fallece tras ser atropellada por un bus escolar Sismo sacude al norte del país: Esta fue la magnitud del temblor cercano a mina Collahuasi “No estoy para polémicas tan chicas”: Presidente Boric respondió a Kast tras dichos de “cobardía y corrupción” Metro celebrará sus 50 años en grande: Revisa cuándo, dónde y quiénes serán parte de la gran fiesta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/10/2025 14:33

UDI recurre a Contraloría por “intervención electoral” en cadena nacional: Pdte. Boric respondió

Guillermo Ramírez, presidente de la colectividad, señaló que "los cuestionamientos que pueden hacer legítimamente los candidatos, no los puede hacer el presidente". El mandatario dijo no estar disponible para "polémicas tan chicas".

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y el secretario general, Juan Antonio Coloma, llegaron este jueves hasta la Contraloría General para solicitar un pronunciamiento sobre el mensaje que el presidente Gabriel Boric emitió en su cadena nacional por la ley de Presupuesto.

En dicha instancia, acusan, el mandatario aludió de manera implícita al candidato presidencial José Antonio Kast al cuestionar una medida que forma parte de su programa de gobierno y que propone un recorte fiscal de USD$ 6 mil millones.

“Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social. (...) Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6 mil millones de dólares de gasto que algunos han levantado, sin decir de dónde pretenden hacerlo“, dijo Boric.

Por esta razón, el requerimiento de la UDI señala: "Si bien el Mandatario no mencionó a ningún aspirante a La Moneda, se entiende que sus palabras estuvieron dirigidas a representantes de la oposición, específicamente a Evelyn Matthei y José Antonio Kast".

Acto seguido, en sus declaraciones desde Contraloría, Coloma advirtió que" desde 1990 jamás un presidente había utilizado un espacio como la cadena nacional para atacar a los candidatos de oposición en forma tan evidente como lo hizo el Presidente Boric hace dos días atrás".

"El presidente tiene que entender que el fin no justifica los medios, que la crítica que hace puede ser compartida por muchos (...) y otras cosas son los medios que se utilicen, hay normas legales que impiden que se pronuncie como si fuera un vocero", recalcó.

Presidente Boric: "No estoy para polémicas tan chicas"

Desde el Palacio de La Moneda la respuesta del presidente Boric no tardó en llegar. Al ser consultado por la prensa, declaró: "Yo no estoy para polémicas tan chicas".

"A mí lo que me preocupa es que con los derechos sociales que se ha ganado al gente, después de tanto esfuerzo, se mantengan a todo evento. Eso es de lo que está preocupado el Gobierno y lo que vamos a seguir haciendo", adelantó.

“Que yo como Presidente de la República tenga una opinión al respecto me parece que es del todo legítimo. Discutir, conversar de política, conversar de las propuestas de las políticos públicas en Chile no es cobarde, es democrático”, señaló.

“Quizás a algunos no les gusta eso. Pero yo, por lo menos, estoy muy convencido de que es necesario y defender lo obrado es parte de nuestra labor”, cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Tienes dinero por cobrar? Revisa con tu RUT si hay bonos del IPS pendientes de pago

Lo último

Lo más visto

Una final al rojo vivo: El momento en que Carolina Soto se enteró que ganó Top Chef VIP

La cantante llegó a la instancia final con Mafe Bertero y Ricardo Fernández, quienes también se lucieron con sus preparaciones.

02/10/2025

“Estamos enamorados”: Trini Neira y Bimza reaparecen juntos tras rumores de quiebre

La hija de Pamela Díaz desfiló junto al hijo de Kanela en los Premios Cordillera 2025. La pareja aclaró los rumores de quiebre que aparecieron en junio pasado.

02/10/2025

Habría un enigmático elemento: Lo que encontraron en las maletas con un cuerpo en Pudahuel

La causa de muerte es materia de investigación y está siendo indagada por los especialistas pertinentes. "Sera corroborada cuando se haga la autopsia del Servicio Médico Legal", dijeron desde Fiscalía.

02/10/2025

María José Quintanilla enfrentó por primera vez rumores de separación: “Nunca me van a separar de...”

La cantante e intérprete contestó preguntas de los medios de comunicación en la alfombra roja de los Premios Cordillera, donde se llevó el premio a Mejor lanzamiento del año/canción viral.

02/10/2025