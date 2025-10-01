 Apuntó a “funcionarios corruptos”: Kast respondió a crítica del pdte. Boric en cadena nacional - Chilevisión
01/10/2025 08:10

Apuntó a “funcionarios corruptos”: Kast respondió a crítica del pdte. Boric en cadena nacional

Durante la presentación del Presupuesto 2026, el mandatario emplazó al candidato republicano por su propuesta de recortar el gasto fiscal en 6 mil millones de dólares.

Publicado por CHV Noticias

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió al mensaje del presidente Gabriel Boric durante la presentación del Presupuesto 2026.

Este martes, el mandatario criticó la propuesta de Kast sobre recortar el gasto fiscal en 6 mil millones de dólares. Sin embargo, no mencionó directamente al líder republicano durante el discurso.

Ante esto, el candidato reaccionó a través de su cuenta de X al emplazamiento del mandatario.

"No, presidente. Vamos a recortar 6.000 millones de dólares en gasto político sin afectar beneficios sociales como la PGU. Y vamos a partir por todos los funcionarios corruptos que usted llevó al gobierno y que en estos cuatro años se han robado la plata de los chilenos más pobres", señaló.

La crítica del pdte. Boric a propuesta de Kast

En cadena nacional, el presidente Gabriel Boric definió los principales ejes del presupuesto de la Nación 2026.

En medio de su discurso, el mandatario planteó que "un Estado responsable no abandona a su gente. Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo".

"¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU", advirtió, aludiendo a la propuesta del candidato republicano.

