“La ayudé a evolucionar”: Pancha Merino respondió a crítica de Nicole “Luli” Moreno que la calificó de “cornuda” - Chilevisión

La actriz abordó los cuestionamientos de la deportista luego de recordar un conflicto que tuvieron hace varios años y expresó su arrepentimiento por sus dichos.

Pancha Merino respondió a la crítica que lanzó Nicole “Luli” Moreno por la experiencia que tuvieron juntas Fiebre de Baile, hace más de 10 años.

Cabe recordar que la deportista revivió un enfrentamiento que tuvo con la actriz en el programa de baile y arremetió en su contra en recordando su reciente quiebre con Andrea Marocchino y tildándola de “cornuda”.

Ante eso la opinóloga fue consultada por la polémica y en Zona de Estrellas aseguró que “me tiene muy sin cuidado ser cornuda. Siempre las personas que nos dañan, nos ayudan a salir de nuestra zona de confort y a ser mejores”.

De todas formas, Pancha Merino hizo un mea culpa y expresó que “si yo alguna vez la dañé, le pido disculpas de todo corazón. Pero sin duda en algo la ayudé a evolucionar, como también a mí me han hecho evolucionar las situaciones dolorosas que me ha tocado vivir”.

“Todos los eventos que nos dañan en la vida siempre nos ayudan a evolucionar y salir de nuestra zona de confort. Y si en algún momento la dañé, le pido mil disculpas de corazón”, agregó.

La crítica que lanzó Nicole Moreno

Nicole Moreno fue parte del react del revival de Fiebre de Baile que realizó junto a Claudio Michaux, donde recordaron sus momentos más icónicos.

En ese contexto revisaron un video del backstage realizado por Pancha Merino en el que expone que “Luli ya lleva tres aquadance rotos”.

Antes esos dichos, Moreno usó su derecho a réplica y señaló que “esta mina siempre me quiso tratar de gorda, por eso estaba haciendo eso. Está loca esta mina, por eso la engañaron. Ahora le respondo: está loca esta mina”.

“Siempre daban a entender que yo estaba subida de peso, que estaba gorda, que yo pesaba… Seamos realistas, las cosas como son”, agregó.