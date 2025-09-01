 “Por eso la engañaron”: Nicole “Luli” Moreno repasó a Pancha Merino por críticas a su físico - Chilevisión
Minuto a minuto
Crimen del “Guatón Mutema”: El dato clave que levantó su posible vínculo con el Tren de Aragua Con disparos y fuegos artificiales: Así fue la despedida de alto riesgo de “Baby Bandito” “Uno no sabe con quién...”: Habla papá de paciente de médico detenido por abuso sexual en Viña del Mar Un grito desesperado y un auto huyendo: El registro clave contra médico detenido por abuso sexual en Viña Televisores, hornos y calefatores: El listado de objetos que serían requisados a reos de Punta Peuco
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/09/2025 14:33

“Por eso la engañaron”: Nicole “Luli” Moreno repasó a Pancha Merino por críticas a su físico

La deportista y empresaria recordó la experiencia que tuvo hace años en su primera aparición en Fiebre de Baile, donde tuvo una complicada relación con la actriz. Ahora le respondió recordando su reciente quiebre.

Publicado por CHV Noticias

Nicole "Luli" Moreno revivió un antiguo conflicto que tuvo con Pancha Merino durante su paso por Fiebre de Baile, hace más de 10 años. 

Todo ocurrió en medio del react del revival de Fiebre de Baile que realizó junto a Claudio Michaux, donde recordaron sus momentos más icónicos.

En ese contexto revisaron un video del backstage realizado por la actriz, en donde expuso que “Luli ya lleva tres aquadance rotos”.

Al ver ese momento, la deportista fue implacable y arremetió en contra de Pancha Merino, recordando incluso su reciente quiebre con Andrea Marocchino.

“Esta mina siempre me quiso tratar de gorda, por eso estaba haciendo eso. Está loca esta mina, por eso la engañaron. Ahora le respondo: está loca esta mina”, aseguró. 

Según explicó Nicole Moreno siempre daban a entender que yo estaba subida de peso, que estaba gorda, que yo pesaba… Seamos realistas, las cosas como son”.

“Entonces ella daba a entender, como antes la televisión dibujaba las cosas, pero finalmente eso era lo que querían transmitir. Decir al decir eso era ‘ah, rompió tantas piletas porque está gorda’. Bueno, ¿qué te importa si estaba gorda o no?. Era feliz”, aseguró. 

Pero la crítica no quedó ahí y para finalizar, la empresaria se refirió al fallido romance de Merino y lanzó que “prefiero ser gorda que cornuda”.

Cabe recordar que Nicole "Luli" Moreno es una de las confirmadas para la nueva temporada de Fiebre de Baile junto con nombres como Jorge "Kike" Acuña, Cony Capelli y Agustín Maluenda Junior, mejor conocido como Pastelito Jr.

La crítica de Nicole "Luli" Moreno a Pancha Merino

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Aquí hay un mensaje”: Las 2 teorías tras el violento crimen de Baby Bandito en Cerro Navia

Lo último

Lo más visto

“Aquí hay un mensaje”: Las 2 teorías tras el violento crimen de Baby Bandito en Cerro Navia

Mientras el suegro del conocido delincuente insiste en que otros antisociales intentaron robar su vehículo BMW, desde las policías cobra fuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

01/09/2025

El gesto que hizo llorar a María José Quintanilla en pleno concierto: “No estaba preparada”

A través de Instagram, la cantante habló del emotivo momento que vivió durante un show. "Me produce mucha alegría, pero también esa sensación de vale la pena", expresó.

01/09/2025

VIDEO | Acechaba semidesnudo: Captan modus operandi de médico acusado de abusar a adolescente en Viña

Se trata de un traumatólogo infantil, quien atiende en consultas privadas y en el Hospital Carlos Van Buren. El sujeto fue detenido por abuso sexual por sorpresa contra una mujer y una menor de 17 años.

01/09/2025

“Feliz aniversario”: Las curiosas publicaciones de Rosemarie Dietz tras destapar infidelidad

La exbailarina de Mekano sorprendió a sus seguidores con una publicación que borró horas después en donde aparece su expareja. La eliminó horas después y luego publicó un enigmático mensaje.

01/09/2025