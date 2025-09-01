“Por eso la engañaron”: Nicole “Luli” Moreno repasó a Pancha Merino por críticas a su físico - Chilevisión

La deportista y empresaria recordó la experiencia que tuvo hace años en su primera aparición en Fiebre de Baile, donde tuvo una complicada relación con la actriz. Ahora le respondió recordando su reciente quiebre.

Nicole "Luli" Moreno revivió un antiguo conflicto que tuvo con Pancha Merino durante su paso por Fiebre de Baile, hace más de 10 años.

Todo ocurrió en medio del react del revival de Fiebre de Baile que realizó junto a Claudio Michaux, donde recordaron sus momentos más icónicos.

En ese contexto revisaron un video del backstage realizado por la actriz, en donde expuso que “Luli ya lleva tres aquadance rotos”.

Al ver ese momento, la deportista fue implacable y arremetió en contra de Pancha Merino, recordando incluso su reciente quiebre con Andrea Marocchino.

“Esta mina siempre me quiso tratar de gorda, por eso estaba haciendo eso. Está loca esta mina, por eso la engañaron. Ahora le respondo: está loca esta mina”, aseguró.

Según explicó Nicole Moreno “siempre daban a entender que yo estaba subida de peso, que estaba gorda, que yo pesaba… Seamos realistas, las cosas como son”.

“Entonces ella daba a entender, como antes la televisión dibujaba las cosas, pero finalmente eso era lo que querían transmitir. Decir al decir eso era ‘ah, rompió tantas piletas porque está gorda’. Bueno, ¿qué te importa si estaba gorda o no?. Era feliz”, aseguró.

Pero la crítica no quedó ahí y para finalizar, la empresaria se refirió al fallido romance de Merino y lanzó que “prefiero ser gorda que cornuda”.

Cabe recordar que Nicole "Luli" Moreno es una de las confirmadas para la nueva temporada de Fiebre de Baile junto con nombres como Jorge "Kike" Acuña, Cony Capelli y Agustín Maluenda Junior, mejor conocido como Pastelito Jr.

