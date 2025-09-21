“Más feliz que nunca”: Nicole “Luli” Moreno consiguió nueva medalla de oro en torneo de culturismo - Chilevisión

La modelo celebró el nuevo logro a través de sus redes sociales, donde destacó especialmente el trabajo de su preparador físico por acompañarla en este camino.

Nicole "Luli" Moreno consiguió un nuevo título internacional en un campeonato de culturismo y celebró su logro a través de sus redes sociales.

Esta vez, la modelo se coronó campeona el certamen Olympia Amateur que se llevó a cabo este fin de semana en República Dominicana.

Como de costumbre, la deportista compartió su felicidad a través de su cuenta de Instagram, donde posó con las medallas conseguidas.

“Más feliz que nunca. Oro para Chile. Bi Campeona. Logré mi meta de ganar un Olympia. Junto a mi preparador logramos un gran trabajo”, destacó.

Nicole Moreno también tuvo palabras para agradecer a su preparador física por acompañarla en este desafío: “Felizmente logramos el objetivo. Agradecida de tenerte en todas mis competencias”.

Los triunfos de Nicole "Luli" Moreno

El mes pasado la deportista fue reconida por el Congreso con un homenaje por sus logros en las competencias de fisicoculturismo a nivel internacional.

Además, en mayo ganó el primer lugar en el el oro en el Socrates NPC Show en Panamá. Posteriormente en junio obtuvo el primer lugar en el NPC Worldwide de Bolivia, llevándose dos medallas.