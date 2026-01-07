 “Pude haber actuado mejor...”: Vesta Lugg alzó la voz tras supuestos dichos contra David Montoya - Chilevisión
Minuto a minuto
“Hoy quedan vegetales”: Revelan chats que delatan brutal plan para agredir a Cristóbal Miranda Quiénes conforman el clan familiar de José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile Video clave: Captan a sujetos que quemaron y golpearon a hombre en situación de calle en San Bernardo J. A. Kast alista reunión con José Jerí, pdte. de Perú: Corredor humanitario será tema central Cierran Parque Metropolitano por incendio forestal en cerro San Cristóbal: Ha consumido 1 hectárea
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/01/2026 15:50

“Pude haber actuado mejor...”: Vesta Lugg alzó la voz tras supuestos dichos contra David Montoya

La cantante aseguró que ella nunca se refirió a Montoya de la manera en que sus amigos en común le contaron, pero de todos modos reflexionó sobre cómo era ella en esa época.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Vesta Lugg publicó un video en su cuenta de Instagram, donde se refirió a los dichos recientes que realizó David Montoya.

En el último capítulo del podcast "Juzgamos y Nos Funamos" de Danilo 21, Montoya había asegurado: "Yo era muy fan de la Vesta, y después me hice amigo de unos amigos que tenía ella y me contaron, tiempo después, que ella decía que ‘cómo se juntaban conmigo, si yo era raza fan'".

¿Qué dijo Vesta Lugg?

En esa misma línea, agregó: "Como raza de perro, pero fan. Entonces feo lo sentí, si a mí me gustaba caleta su pega como modelo".

Los dichos de Montoya causaron revuelo entre sus seguidores, quienes fueron en masa a comentar las publicaciones de Vesta en Instagram, por lo que la artista entregó su versión de los hechos.

"Ayer cuando me llegó el video le escribí al tiro por WhatsApp y por Instagram a David. Cuando se me involucra en algo que hizo sentir mal a alguien, les voy a escribir al tiro. Me importan mucho los sentimientos de las otras personas", aseguró la cantante.

Asimismo, añadió: "Si bien estoy segura que no me referí a él de esa forma, también estoy segura que a los 17 y 18 años era una persona muy distinta a lo que soy hoy. Me creía bien el hoyo del queque y me achoraba harto para hacerme la más grande, para verme más grande".

Por otro lado, la artista reflexionó: "Hoy tengo 30 y mi forma de relacionarme con otras personas es muy distinta. Independiente de que sea algo que yo no dije, si miro a la Vesta de 18 y veo que pude haber actuado mejor en muchos aspectos".

"Nadie se merece sentirse excluido, ni que se refieran a ti de una forma peyorativa. Me parece responsable también buscar ser mejor ante la incomodidad que generan estas situaciones, estas palabras, este tipo de lenguaje. Escribirle a la persona a quien le hizo un daño", reiteró la artista.

Finalmente, la cantante concluyó: "Lo que le dijeron a David le hizo un daño y cómo él se siente es algo que a mí me importa. Eso sí es algo que me caracteriza", mientras que David se refirió a sus dichos con un meme que dice "Paz" en el que aparecen las caras de ambos.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Mujeres embarazadas pueden acceder a estos bonos: Los requisitos para obtener hasta $44 mil

Lo último

Lo más visto

Una de las víctimas es Amparo Noguera: Así operaba banda que estafó a cuatro personas en cerca de $900 millones

Los delincuentes llamaban desde la cárcel y se hacían pasar por ejecutivos bancarios. Luego el delito lo completaba otro antisocial que era un falso PDI.

07/01/2026

Sigue la tensión: Guardia Costera de EEUU incauta dos buques petroleros de “flota fantasma”

La acción permitió detener a los buques Sophia y Bella 1, embarcaciones correspondientes a la denominada "flota fantasma".

07/01/2026

Con vida y en buenas condiciones fueron encontrados los polluelos lanzados al vacío: Video generó indignación en Maitencillo

El video tuvo tanta repercusión que las autoridades se manifestaron al respecto y tras la denuncia el SAG encontró a los animales.

07/01/2026

Hombre fue baleado por delincuentes al interior de su hogar en Peñalolén tras resistirse a robo: Está en riesgo vital

En el inmueble estaban los dos hijos de la víctima de 14 y 16 años. Ellos no tienen lesiones.

07/01/2026