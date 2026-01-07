“Pude haber actuado mejor...”: Vesta Lugg alzó la voz tras supuestos dichos contra David Montoya - Chilevisión

La cantante aseguró que ella nunca se refirió a Montoya de la manera en que sus amigos en común le contaron, pero de todos modos reflexionó sobre cómo era ella en esa época.

Este martes, Vesta Lugg publicó un video en su cuenta de Instagram, donde se refirió a los dichos recientes que realizó David Montoya.

En el último capítulo del podcast "Juzgamos y Nos Funamos" de Danilo 21, Montoya había asegurado: "Yo era muy fan de la Vesta, y después me hice amigo de unos amigos que tenía ella y me contaron, tiempo después, que ella decía que ‘cómo se juntaban conmigo, si yo era raza fan'".

¿Qué dijo Vesta Lugg?

En esa misma línea, agregó: "Como raza de perro, pero fan. Entonces feo lo sentí, si a mí me gustaba caleta su pega como modelo".

Los dichos de Montoya causaron revuelo entre sus seguidores, quienes fueron en masa a comentar las publicaciones de Vesta en Instagram, por lo que la artista entregó su versión de los hechos.

"Ayer cuando me llegó el video le escribí al tiro por WhatsApp y por Instagram a David. Cuando se me involucra en algo que hizo sentir mal a alguien, les voy a escribir al tiro. Me importan mucho los sentimientos de las otras personas", aseguró la cantante.

Asimismo, añadió: "Si bien estoy segura que no me referí a él de esa forma, también estoy segura que a los 17 y 18 años era una persona muy distinta a lo que soy hoy. Me creía bien el hoyo del queque y me achoraba harto para hacerme la más grande, para verme más grande".

Por otro lado, la artista reflexionó: "Hoy tengo 30 y mi forma de relacionarme con otras personas es muy distinta. Independiente de que sea algo que yo no dije, si miro a la Vesta de 18 y veo que pude haber actuado mejor en muchos aspectos".

"Nadie se merece sentirse excluido, ni que se refieran a ti de una forma peyorativa. Me parece responsable también buscar ser mejor ante la incomodidad que generan estas situaciones, estas palabras, este tipo de lenguaje. Escribirle a la persona a quien le hizo un daño", reiteró la artista.

Finalmente, la cantante concluyó: "Lo que le dijeron a David le hizo un daño y cómo él se siente es algo que a mí me importa. Eso sí es algo que me caracteriza", mientras que David se refirió a sus dichos con un meme que dice "Paz" en el que aparecen las caras de ambos.

