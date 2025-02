Vesta Lugg abordó críticas por comer antes de la Gala de Viña: Fue consultada por posible embarazo - Chilevisión

La cantante se refirió al daño que podría provocar este tipo de comentarios en personas con trastornos alimenticios.

Múltiples polémicas generó la Gala de Viña 2025, entre ellas, Vesta Lugg fue fuertemente criticada usuarios de las redes sociales luego de mostrar lo que comió previo a la gran noche.

La situación que fue comparada con la de Karen Paola, cantante que reclamó por la organización y la falta de comida.

En este contexto, la artisa incluso fue consultada si es que estaba embarazada, por la forma en que se veía su cuerpo con el look escogido para el evento.

Ante estos dichos, Vesta Lugg salió a defenderse, al mismo tiempo que envió un importante mensaje sobre las relaciones con la comida.

¿Qué dijo Vesta Lugg sobre comer antes de la gala de Viña 2025?

"Recién escuchaba a Karen Paola que no había comido en todo el día para estar bien en la Gala, y tú te comes el medio almuerzo y con postre más encima", le escribió un usuario a Vesta Lugg en su cuenta de TikTok, en donde mostró todo lo que hizo el día del desfile.

En este contexto, la joven fue enfática en señalar que "este no es un momento para comparar cuerpos de mujeres que caminaron en la alfombra roja, pero sí es un momento donde yo les puedo expresar mi opinión con respecto a este comentario".

Detallando que a la hora del almuerzo salió con su equipo a uno de sus restaurantes favoritos en Viña del Mar, indicó: "Ayer desayuné y almorcé antes de caminar en la alfombra roja, me puse un vestido apretado, ajustado al cuerpo, que tenía lentejuelas, efectivamente me comí el medio almuerzo, un wrap con muchas verduras, con proteínas, salí satisfecha y muy contenta".

Respecto a este mensaje, indicó que quien la criticó le dijo: "por eso te veías tan inflamada en la alfombra roja, porque decidiste comer, o ¿acaso estás embarazada?".

"Yo he establecido en muchos lugares que no deseo ser madre (...) esta es una conversación para recordarles que tenemos un cuerpo, que cuando consumes alimento y se nutre, ese alimento pasa por distintos órganos vitales, está ocupando un espacio dentro de ti", expresó la cantante, añadiendo que no entraría al tema de los desórdenes alimenticios.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Pese a esto, enfatizó en que "puedo ver cómo este tipo de comentarios pueden generar inseguridades (...) Yo soy una persona extremadamente deportista, he mostrado mi proceso para conseguir las calugas y los brazos que quiero para esta gala".

A modo de cierre, declaró: "No estoy embarazada, si se me ve el útero en un vestido es porque tengo útero, órganos vitales en ese sector de mi cuerpo, no voy a pedir disculpas por almorzar antes de una gala".

Revisa AQUÍ el testimonio completo de Vesta Lugg: