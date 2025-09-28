 “Estoy haciendo todo...”: Eugenia Lemos relató su lucha para evitar cesárea con 40 semanas - Chilevisión
28/09/2025 14:54

“Estoy haciendo todo...”: Eugenia Lemos relató su lucha para evitar cesárea con 40 semanas

La modelo está pronta a dar a luz a Alegra, su primera hija, fruto de su relación con Matías Kosznik, pero la bebé aún no ha mostrado signos de querer nacer y ella quiere tener un parto natural, por recomendación médica.

Publicado por CHV Noticias

Eugenia Lemos cumplió este domingo 40 semanas de gestación de su primera hija, Alegra, fruto de la relación con Matías Kosznik, y explicó en detalle todo lo que ha tenido que hacer para evitar una cesárea, dado que su doctor recomendó un parto natural.

La actriz argentina explicó que su bebé es más grande debido a la altura de Matías; sin embargo, no ha presentado signos de querer nacer.

¿Cuándo nace la hija de Eugenia Lemos?

"Estamos en las últimas. Todos, la familia, los amigos, los seguidores en redes sociales, creíamos que iba a nacer para la semana de Fiestas Patrias, pero no, está muy cómoda en su pancita. Así que aquí estamos en la dulce espera", detalló Eugenia a LUN.

En esa misma línea, explicó: "Estoy haciendo todo lo que me pide el médico y en cuanto a lo natural, realizo caminatas, ejercicios asimétricos, mucho balón y mucho movimiento de caderas".

Además, Eugenia aseguró que realiza "todo lo que indica un camino natural como tomar jugo de piña y hacer yoga. Estar sobre todo con movilidad, eso es super bueno, pero Alegrita todavía no se asoma".

Este sábado, la modelo mostró el avance de su embarazo, y aseguró que aún no hay signos de que la bebé quiera nacer. Luego, publicó una fotografía de su caminata diaria junto a Matías y la hinchazón de pies a la que se ha enfrentado.

Revisa las publicaciones de Instagram:

