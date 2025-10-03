 “Esta etapa termina”: Kel Calderón reaccionó a cierre de restaurante de su pareja Renzo Tissinetti - Chilevisión
Minuto a minuto
Tras incendio en Costanera Center: ¿Abrirá sus puertas hoy viernes el centro comercial? “Soy el único que...”: ME-O respondió a críticas de ser “mantenido” y aclaró su renta de $9 millones ¿Qué desató el incendio en Costanera Center? La principal tesis del origen de la emergencia Cancillería detalla gestiones por caso Bernarda Vera tras reportaje de CHV Noticias Oficial: Mall Costanera Center anuncia investigación por incendio que tiene cerrado el recinto
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/10/2025 10:20

“Esta etapa termina”: Kel Calderón reaccionó a cierre de restaurante de su pareja Renzo Tissinetti

El ex jefe de cocina en El corral de la Morería de Madrid dio a conocer esta semana que cerrará las puertas de manera definitiva de su restaurante en Vitacura.

Publicado por CHV Noticias

El chef Renzo Tissinetti, reconocido por ganar junto a su equipo una estrella Michelín en España, anunció el cierre de su emblemático restaurante ubicado en Vitacura.

A través de su cuenta de Instagram, el otrora jefe de cocina en El corral de la Morería de Madrid, dio a conocer a fines de agosto que el restaurante que tenía en CV Galería cierra sus puertas de manera definitiva.

"Hoy cerramos las puertas de Malva Loca en CV Galería y, aunque esta etapa termina, esto no es un adiós", escribió, en un texto que acompañó con un video donde recopiló diversos momentos del recinto.

Luego continuó: "Mi camino en la gastronomía sigue con la misma pasión de siempre, explorando nuevos proyectos, nuevas ideas y lugares que mantendrán vivo el espíritu que nos caracteriza".

Finalmente, agradeció al público por haberles regalado "más de cuatro años llenos de vida, risas, brindis y grandes momentos inolvidables en nuestra casa. Recordaremos con mucha alegría todo lo que compartimos juntos".

“Gracias a cada persona que fue parte de esta historia: a quienes vinieron una y mil veces, a quienes nos descubrieron de casualidad, y sobre todo al equipo que dejó alma y corazón en cada plato y cada noche”, señaló.

Kel Calderón expresó apoyo a su pareja

Kel Calderón, pareja de Tissinetti, escribió un tierno mensaje de apoyo tras el cierre.

“La verdadera locura es como cada día conozco partes de ti que me enamoran más. No puedo esperar para ver concretarse TODOS esos proyectos que están saliendo de esa cabeza talentosa y creativa que tienes”, expresó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Caso Bernarda Vera: Embajador confirma que Chile pidió gestiones esta semana para identificar a la mujer

Lo último

Lo más visto

Muebles y propiedades de Luis Jiménez van a remate: Esta es la lista de bienes incautados

Aunque todavía no se ha fijado la fecha del remate, ya se dio a conocer el inventario de bienes incautados con los que el exfutbolista buscará saldar su deuda.

03/10/2025

VIDEO | Costanera Center lleno de humo: Así se ve el interior del centro comercial por incendio

Durante la mañana de este viernes se registró un incendio al interior del Mall Costanera Center, ubicado en la comuna de Providencia.

03/10/2025

“Esa es la gran deuda...”: Coté López rompe el silencio por remate de bienes de Luis Jiménez

La modelo abrió una caja de preguntas en su Instagram, donde uno de sus seguidores le consultó sobre cómo le afectaba el remate de bienes de su exesposo, Luis Jiménez.

03/10/2025

Ganaría millonario sueldo: Aseguran que Kaminski ya tendría nuevo trabajo tras giro laboral

Según dijo Cecilia Gutiérrez, el comunicador también habría conseguido un nuevo préstamo para saldar su "tormento de problemas económicos".

03/10/2025