“Esta etapa termina”: Kel Calderón reaccionó a cierre de restaurante de su pareja Renzo Tissinetti - Chilevisión

El ex jefe de cocina en El corral de la Morería de Madrid dio a conocer esta semana que cerrará las puertas de manera definitiva de su restaurante en Vitacura.

El chef Renzo Tissinetti, reconocido por ganar junto a su equipo una estrella Michelín en España, anunció el cierre de su emblemático restaurante ubicado en Vitacura.

A través de su cuenta de Instagram, el otrora jefe de cocina en El corral de la Morería de Madrid, dio a conocer a fines de agosto que el restaurante que tenía en CV Galería cierra sus puertas de manera definitiva.

"Hoy cerramos las puertas de Malva Loca en CV Galería y, aunque esta etapa termina, esto no es un adiós", escribió, en un texto que acompañó con un video donde recopiló diversos momentos del recinto.

Luego continuó: "Mi camino en la gastronomía sigue con la misma pasión de siempre, explorando nuevos proyectos, nuevas ideas y lugares que mantendrán vivo el espíritu que nos caracteriza".

Finalmente, agradeció al público por haberles regalado "más de cuatro años llenos de vida, risas, brindis y grandes momentos inolvidables en nuestra casa. Recordaremos con mucha alegría todo lo que compartimos juntos".

“Gracias a cada persona que fue parte de esta historia: a quienes vinieron una y mil veces, a quienes nos descubrieron de casualidad, y sobre todo al equipo que dejó alma y corazón en cada plato y cada noche”, señaló.

Kel Calderón expresó apoyo a su pareja

Kel Calderón, pareja de Tissinetti, escribió un tierno mensaje de apoyo tras el cierre.

“La verdadera locura es como cada día conozco partes de ti que me enamoran más. No puedo esperar para ver concretarse TODOS esos proyectos que están saliendo de esa cabeza talentosa y creativa que tienes”, expresó.