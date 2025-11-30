Persecución en la región Metropolitana termina con dos detenidos y dos autos robados recuperados - Chilevisión

Carabineros protagonizó dos seguimientos durante la madrugada en Huechuraba, Conchalí y Recoleta, logrando detener a dos hombres y recuperar dos vehículos robados.

Carabineros de la 54° Comisaría de Huechuraba protagonizaron durante la madrugada de este domingo una serie de persecuciones en la zona norte de la capital, luego de detectar dos vehículos con encargo por robo en distintas comunas.

El operativo comenzó tras un seguimiento controlado a un auto sustraído en Colina, cuyo rastro se perdió minutos más tarde. Sin embargo, mientras continuaban patrullando, los funcionarios se encontraron con otro automóvil robado en Conchalí, lo que dio inicio a una nueva persecución policial.

El seguimiento avanzó por las comunas de Huechuraba, Conchalí y Recoleta, hasta que los ocupantes del vehículo impactaron contra un bandejón central en Vespucio con El Salto, instancia en la que Carabineros logró detener a dos de los individuos y recuperar un Hyundai Elantra.

En paralelo, el primer vehículo sustraído en Colina fue encontrado abandonado en calle Raúl Montt con Camilo Henríquez, por lo que también pudo ser recuperado.

Por su parte, el teniente Alex Cifuentes detalló que los detenidos corresponden a “hombres chilenos mayores de edad, uno con antecedentes penales”.

Carabineros confirmó que no hubo personas lesionadas ni accidentes adicionales durante los procedimientos. La Sección de Investigación Policial (SIP) quedó a cargo de determinar la dinámica de ambos robos y el eventual vínculo entre los hechos.