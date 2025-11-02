 Joven de 22 años fue asesinado a tiros en Recoleta: Habrían utilizado armas con miras láser - Chilevisión
02/11/2025 08:11

Joven de 22 años fue asesinado a tiros en Recoleta: Habrían utilizado armas con miras láser

El joven iba a encontrarse con un familiar cuando fue perseguido por los atacantes y recibió al menos siete impactos de bala.

Publicado por CHV Noticias

Un joven de 22 años fue asesinado a tiros mientras caminaba por la vía pública en la comuna de Recoleta, durante la madrugada de este domingo.

Los hechos ocurrieron a eso de las 01:30 horas en el sector de las calles Orense con Guarambaré, donde la víctima recibió al menos siete impactos balísticos mientras se dirigía a encontrarse con un familiar.

¿Qué se sabe sobre el asesinato en Recoleta?

"Esta persona transitaba por esta calle cuando sujetos, al parecer portando armas de fuego, por el antecedente que aporta una testigo, al parecer con miras láser, habrían efectuado estos disparos causándole la muerte posteriormente a la víctima", señaló el fiscal Cristian Toledo del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

En esa misma línea, agregó: "Los primeros antecedentes dan cuenta que la víctima estaba huyendo a pie. Habría sido seguida por estas personas también".

Además, el joven fue trasladado al SAR Zapadores; sin embargo, murió debido a la gravedad de las lesiones y se constató el deceso en el recinto hospitalario.

La víctima es residente del sector y contaba con antecedentes penales, por lo que se investiga si el ataque está relacionado con rencillas previas entre grupos delictuales.

Finalmente, los equipos policiales se encuentran trabajando para esclarecer lo sucedido e identificar a quienes resulten responsables del ataque.

Revisa la publicación de X:

