 Hombre murió tras ser baleado en San Ramón: Se trasladó por sus propios medios a un hospital - Chilevisión
Minuto a minuto
Matthei al quinto lugar: Así cambiaron las preferencias presidenciales según Pulso Ciudadano “Por culpa de...”: Hermana de Krishna Aguilera lanza duro descargo contra amigas de la joven Última encuesta: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD “¡No somos delincuentes!”: Cristal Aguilera alzó las voz tras críticas a su hermana en redes Operativo en Coquimbo: Carabineros desarticula red narco armada con fusiles en la montaña
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
31/10/2025 08:03

Hombre murió tras ser baleado en San Ramón: Se trasladó por sus propios medios a un hospital

La Fiscalía ECOH investiga tres puntos de interés ubicados dentro y en las cercanías del Hospital Padre Hurtado, hasta donde llegó la víctima con un disparo; sin embargo, por la gravedad de la lesión, murió.

Publicado por CHV Noticias

Un hombre de 23 años murió durante la tarde de este jueves tras llegar herido con un impacto de bala al Hospital Padre Hurtado, ubicado en la comuna de San Ramón.

Los hechos ocurrieron en el sector de calle Esperanza con Guacolda en la comuna de La Pintana, donde la víctima recibió el disparo y luego, se trasladó por sus propios medios hasta el recinto hospitalario.

Los antecedentes del homicidio

Al respecto, el fiscal Jorge Cáceres del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, señaló: "Preliminarmente, él (la víctima) tendría familiares en la comuna de La Pintana, él viviría en ese lugar. Los hechos también habrían ocurrido en la cercanía de domicilio de parientes de él".

En esa misma línea, agregó: "Al parecer esta persona se trasladaba en una bicicleta. Al menos, luego de estos disparos, esta persona se habría trasladado en dicho móvil".

La gravedad de la lesión hizo que la víctima quedaba al frente del hospital, por lo que fue asistido por terceras personas que solicitaron asistencia médica; sin embargo, la persona murió dentro del recinto.

Tras revisar algunas de las cámaras de seguridad presentes en el lugar, se pudo determinar cómo la víctima llegó al recinto y luego, el fiscal Cáceres explicó que se investigan tres puntos de interés. El primero se ubica a seis cuadras del Hospital Padre Hurtado, el segundo frente al establecimiento y el tercero al interior de él.

Finalmente, el fiscal señaló que la víctima tendría antecedentes penales, mientras que el móvil del ataque se encuentra en investigación.

Revisa la publicación de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Publican nómina definitiva del Servel: Revisa con tu RUT si fuiste elegido vocal de mesa

Lo último

Lo más visto

“No puede pedir...”: Lisandra Silva enfrenta ola de críticas tras venta de coche en redes sociales

La modelo publicó la venta de un coche junto a sus accesorios por un valor de $699.000, precios que algunos internautas consideraron muy elevado.

01/11/2025

“Sentí la necesidad”: Cristián Campos admite que dio discurso sin permiso en adiós a Tito Noguera

Pese a subirse al podio sin permiso de la familia del actor, Campos aseguró que "mucha gente me ha felicitado por lo que dije".

01/11/2025

“Los médicos decidieron esperar”: Actualizan estado de salud de Tachuela Chico tras infarto

Según detalló la familia de Agustín Maluenda Quezada, los médicos están esperando a estabilizarlo para poder realizar la cirugía cardiaca y agradecieron las muestras de cariño.

01/11/2025

“Creen saberlo todo”: Amiga de Krishna Aguilera alzó la voz tras críticas por velorio

"No se llenen tanto el hocico que aquí nadie es de los trigos limpios (sic)", señaló la joven, luego de las críticas recibidas por poner una DJ, tres artistas urbanos e incluso grabar un videoclip durante el velorio de Krishna Aguilera.

31/10/2025