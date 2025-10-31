Hombre murió tras ser baleado en San Ramón: Se trasladó por sus propios medios a un hospital - Chilevisión

La Fiscalía ECOH investiga tres puntos de interés ubicados dentro y en las cercanías del Hospital Padre Hurtado, hasta donde llegó la víctima con un disparo; sin embargo, por la gravedad de la lesión, murió.

Un hombre de 23 años murió durante la tarde de este jueves tras llegar herido con un impacto de bala al Hospital Padre Hurtado, ubicado en la comuna de San Ramón.

Los hechos ocurrieron en el sector de calle Esperanza con Guacolda en la comuna de La Pintana, donde la víctima recibió el disparo y luego, se trasladó por sus propios medios hasta el recinto hospitalario.

Los antecedentes del homicidio

Al respecto, el fiscal Jorge Cáceres del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, señaló: "Preliminarmente, él (la víctima) tendría familiares en la comuna de La Pintana, él viviría en ese lugar. Los hechos también habrían ocurrido en la cercanía de domicilio de parientes de él".

En esa misma línea, agregó: "Al parecer esta persona se trasladaba en una bicicleta. Al menos, luego de estos disparos, esta persona se habría trasladado en dicho móvil".

La gravedad de la lesión hizo que la víctima quedaba al frente del hospital, por lo que fue asistido por terceras personas que solicitaron asistencia médica; sin embargo, la persona murió dentro del recinto.

Tras revisar algunas de las cámaras de seguridad presentes en el lugar, se pudo determinar cómo la víctima llegó al recinto y luego, el fiscal Cáceres explicó que se investigan tres puntos de interés. El primero se ubica a seis cuadras del Hospital Padre Hurtado, el segundo frente al establecimiento y el tercero al interior de él.

Finalmente, el fiscal señaló que la víctima tendría antecedentes penales, mientras que el móvil del ataque se encuentra en investigación.

