Hombre terminó baleado tras ataque de turba a Carabineros en Pudahuel - Chilevisión

30/10/2025 08:33

Hombre terminó baleado tras ataque de turba a Carabineros en Pudahuel

Un grave incidente se produjo en la comuna de Pudahuel. Todo comenzó en Cerro Navia, cuando Carabineros inició una persecución en contra de dos hombres que evadieron una fiscalización. Cuando los funcionarios policiales lograron dar alcance a los sujetos e intentaron detenerlos, una turba, que salió desde distintos domicilios, comenzó a atacar a Carabineros, donde un uniformado utilizó su arma de servicio luego que una persona intentará atacarlo con un fierro. El herido fue trasladado a un centro asistencial.

