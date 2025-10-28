 Violento ataque a disparos en La Granja: Víctima fue baleada y está grave en hospital - Chilevisión
28/10/2025 08:01

Violento ataque a disparos en La Granja: Víctima fue baleada y está grave en hospital

Durante la madrugada de este martes se registró un violento ataque a disparos en la comuna de La Granja, concretamente en la intersección de las calles 11 Poniente y 5 Norte. El incidente ocurrió luego de que un sujeto efectuara al menos diez disparos contra un conductor que se encontraba en el lugar, configurándose un homicidio frustrado según el fiscal ECOH Jorge Carmona. La víctima fue trasladada al Hospital Padre Hurtado por su acompañante y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica por la gravedad de sus heridas. A esta hora, PDI y Fiscalía trabajan en la recolección de evidencia balística.

