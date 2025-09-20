VIDEO | "La tiró lejos": Cámara captó impactante choque de camioneta en La Granja - Chilevisión

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un vehículo, a gran velocidad, colisiona con un automóvil menor y, tras el impacto, arrolla a una mujer que estaba frente a su vivienda.
Un choque se registró la medianoche de este sábado en la comuna de La Granja, donde resultó herida de gravedad una mujer adulta, quien recibió un impacto por alcance debido a la gran velocidad a la que venía el automóvil.
En el video, registrado por las cámaras de seguridad del lugar, se puede ver como el vehículo colisiona a alta velocidad a un auto menor, y tras sufrir el impacto del choque, termina arrollando a la mujer que se encontraba afuera de su domicilio.
Los propios familiares de la mujer salieron para retener al responsable hasta la llegada de Carabineros.
En esa línea, uno de los testigos señaló que el hombre "atropelló a mi tía, la tiró lejos, se quiso dar a la fuga, pero lo atrapamos, el hombre venía alcoholizado totalmente, estaba ido, pasado a trago".
Actualmente, tanto la víctima como el responsable se encuentran internados en centros asistenciales fuera de riesgo vital.