Asesinan a balazos a joven fuera de local clandestino en Concepción - Chilevisión

01/11/2025 14:53

Asesinan a balazos a joven fuera de local clandestino en Concepción

La madrugada de este sábado un joven fue asesinado a las afueras de un local en el contexto de una fiesta clandestina en Concepción. Por ahora, una de las principales hipótesis apunta a que el homicidio habría sido un hecho fortuito, pues la víctima no tendría relación con los atacantes. Por otro lado, otras dos personas resultaron heridas por impactos de bala y fueron trasladadas al Hospital Regional de Concepción. Para esclarecer el hecho, el Ministerio Público instruyó la participación del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

