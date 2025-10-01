 Le hicieron el "Cuento del tío": Adulta mayor fue estafada con más de $200 millones en Concepción - Chilevisión
Minuto a minuto
Llegó a Chile el "Fresa": Fue extraditado desde Estados Unidos por crimen de Ronald Ojeda Nuevos antecedentes de la desaparición de Julia Chuñil: Empresario la habría amenazado antes de su desaparición Le hicieron el "Cuento del tío": Adulta mayor fue estafada con más de $200 millones en Concepción Metro de Santiago informó la reapertura de la estación Santa Lucía tras manifestaciones “Tengo que ser fuerte y tratar de recuperar a mis hijos”: El mea culpa de Pineda tras quedar con arresto domiciliario
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/10/2025 20:29

Le hicieron el "Cuento del tío": Adulta mayor fue estafada con más de $200 millones en Concepción

La víctima es una mujer de 83 años, quien recibió un llamado de su supuesto hijo, que vive en Estados Unidos y le pidió dinero para solventar unos gastos.

Una mujer fue detenida por estafa al engañar a una adulta mayor con más de 200 millones de pesos en Concepción, región del Biobío. 

La víctima de un nuevo cuento del tío, es una mujer de 83 años, quien recibió un llamado de su supuesto hijo, que vive en Estados Unidos y le pidió dinero para solventar unos gastos.

La detenida se hizo pasar por la intermediaria entre la mujer y el supuesto hijo, logrando que la adulta mayor le entregara $213 millones, entre dinero en efectivo y especies.

Tras esto, la víctima tomó contacto con su hijo, quien le señaló que jamás había solicitado ese dinero. Por este motivo, la afectada presentó una denuncia. 

Tras las diligencias de la Brigada de Delitos Económicos de Concepción, se logró detener en flagrancia a la estafadora cuando nuevamente intentaba estafar a la adulta mayor.

"La mujer llevaba bolsos porque la víctima le iba a entregar 300 millones de pesos", afirmó el comisario Mario Pino Salinas. 

Por último se informó que la detenida quedó a disposición del Ministerio Público para su control de detención y formalización de cargos por el delito de estafa y otras defraudaciones.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Matrimonios de adultos mayores reciben bono de hasta $463 mil: Revisa requisitos del nuevo monto

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Kramer sorprendió imitando a todos los candidatos presidenciales: Uno de ellos le respondió

A través de Instagram, el comediante promocionó su próximo show parodiando por los actuales aspirantes a La Moneda. Incluso, uno de los imitados le respondió.

01/10/2025

“Una locura”: Eugenia Lemos reveló inesperada complicación que tuvo durante parto de su primera hija

La influencer trasandina recibió a Alegra, su hija junto a su esposo Matías Kosznik a los casi 40 años de edad.

01/10/2025

Responde el SAG: Confirman qué era el extraño cadáver encontrado en casa de Paillaco

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero de Los Ríos aseguraron que, una vez recibido el hallazgo, se realizaron todos los peritajes correspondientes para poder dar con el origen de la especie.

01/10/2025

“Sentimos un golpe súper fuerte”: Vecina de Jean Paul Pineda narró incidente previo a detención

La residente del edificio en el que vive el exfutbolista advirtió que no es primera vez que presencian este tipo de episodios y que “el nivel de agresividad que tiene él es increíble”.

01/10/2025