Le hicieron el "Cuento del tío": Adulta mayor fue estafada con más de $200 millones en Concepción - Chilevisión

Una mujer fue detenida por estafa al engañar a una adulta mayor con más de 200 millones de pesos en Concepción, región del Biobío.

La víctima de un nuevo cuento del tío, es una mujer de 83 años, quien recibió un llamado de su supuesto hijo, que vive en Estados Unidos y le pidió dinero para solventar unos gastos.

La detenida se hizo pasar por la intermediaria entre la mujer y el supuesto hijo, logrando que la adulta mayor le entregara $213 millones, entre dinero en efectivo y especies.

Tras esto, la víctima tomó contacto con su hijo, quien le señaló que jamás había solicitado ese dinero. Por este motivo, la afectada presentó una denuncia.

Tras las diligencias de la Brigada de Delitos Económicos de Concepción, se logró detener en flagrancia a la estafadora cuando nuevamente intentaba estafar a la adulta mayor.

"La mujer llevaba bolsos porque la víctima le iba a entregar 300 millones de pesos", afirmó el comisario Mario Pino Salinas.