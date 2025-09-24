 Diputado Roberto Arroyo inmovilizó a delincuente en detención ciudadana en Concepción - Chilevisión
Minuto a minuto
Víctima sería menor de edad: Joven pierde la vida al caer desde edificio en Iquique Uno por marihuana y el otro por cocaína: Dos conductores del transporte público de Temuco fueron detenidos Senador José Miguel Insulza fue internado luego de sufrir problemas al corazón Era menor de edad: Lo que se sabe del joven que se quemó a lo bonzo en el Parque Bustamante ¿Quién era Antonia Carrasco?: La joven madre asesinada por su expareja en la comuna de Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/09/2025 17:59

Diputado Roberto Arroyo inmovilizó a delincuente en detención ciudadana en Concepción

El parlamentario del Partido Social Cristiano es también cinturón negro de karate y logró retener a un sujeto que estaba rompiendo vidrios de autos hasta la llegada de Carabineros.

Publicado por CHV Noticias

El diputado Roberto Arroyo (PSC) protagonizó una detención ciudadana y ayudó a inmovilizar a un delincuente en el centro de Concepción, región del Biobío. 

El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Caupolicán y Freire, cuando el parlamentario iba saliendo de una peluquería. 

Ahí se percató que un hombre estaba rompiendo los vidrios de automóviles para robar objetos al interior. 

Fue en ese momento en que el representante del Partido Social Cristiano persiguió a uno de los ladrones, logrando capturarlo junto a otros transeúntes que pasaban por el lugar. 

Arroyo, quien es cinturón negro en karate, redujo al delincuente y evitó que se lanzaran en su contra hasta la llegada de personal del GOPE de Carabineros.

“Estuvimos unos 5 a 10 minutos (…) evitando que la gente lo golpeara, hasta que llegó gente del GOPE, pero que no podía tomar el procedimiento. Llamamos a seguridad ciudadana y a Carabineros, que vinieron después a tomar el procedimiento”, detalló el diputado a Biobío. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cesantes recibirán hasta 4 bonos y beneficios sin postular: Revisa los requisitos para acceder

Lo último

Lo más visto

Mató a pareja, atacó al padre y se lanzó por el balcón: La trágica noche del femicidio en Santiago

El único agresor de la joven madre de 21 años fue un hombre de 23 años, con quien tuvo un hijo. El atacante hirió al padre de la víctima.

24/09/2025

“Nos salvó la vida”: Melina Noto vivió momentos de terror en la casa y perro de Pangal jugó rol clave

La situación generó preocupación dentro de los seguidores de Melina, dado que se encuentra embarazada; sin embargo, su perro Bagual solucionó todo y se llenó de elogios.

24/09/2025

Adriana Barrientos destapó todo: Filtró que Carla Jara y Francisco Kaminski estarían “pronto a volver”

La ruptura amorosa entre Francisco Kaminski y Camila Andrade habría propiciado una cercanía entre el animador y Carla Jara durante las Fiestas Patrias que podría terminar en una reconciliación.

24/09/2025

Cesantes recibirán hasta 4 bonos y beneficios sin postular: Revisa los requisitos para acceder

Diversas instituciones del Estado entregan apoyos automáticos para quienes quedaron sin trabajo. Conoce cuáles son, quiénes califican y cómo saber si los recibirás.

24/09/2025