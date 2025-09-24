Diputado Roberto Arroyo inmovilizó a delincuente en detención ciudadana en Concepción - Chilevisión

El parlamentario del Partido Social Cristiano es también cinturón negro de karate y logró retener a un sujeto que estaba rompiendo vidrios de autos hasta la llegada de Carabineros.

El diputado Roberto Arroyo (PSC) protagonizó una detención ciudadana y ayudó a inmovilizar a un delincuente en el centro de Concepción, región del Biobío.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Caupolicán y Freire, cuando el parlamentario iba saliendo de una peluquería.

Ahí se percató que un hombre estaba rompiendo los vidrios de automóviles para robar objetos al interior.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Fue en ese momento en que el representante del Partido Social Cristiano persiguió a uno de los ladrones, logrando capturarlo junto a otros transeúntes que pasaban por el lugar.

Arroyo, quien es cinturón negro en karate, redujo al delincuente y evitó que se lanzaran en su contra hasta la llegada de personal del GOPE de Carabineros.

“Estuvimos unos 5 a 10 minutos (…) evitando que la gente lo golpeara, hasta que llegó gente del GOPE, pero que no podía tomar el procedimiento. Llamamos a seguridad ciudadana y a Carabineros, que vinieron después a tomar el procedimiento”, detalló el diputado a Biobío.