Diputado Roberto Arroyo inmovilizó a delincuente en detención ciudadana en Concepción - Chilevisión

El parlamentario del Partido Social Cristiano es también cinturón negro de karate y logró retener a un sujeto que estaba rompiendo vidrios de autos hasta la llegada de Carabineros.
El diputado Roberto Arroyo (PSC) protagonizó una detención ciudadana y ayudó a inmovilizar a un delincuente en el centro de Concepción, región del Biobío.
El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Caupolicán y Freire, cuando el parlamentario iba saliendo de una peluquería.
Ahí se percató que un hombre estaba rompiendo los vidrios de automóviles para robar objetos al interior.
Fue en ese momento en que el representante del Partido Social Cristiano persiguió a uno de los ladrones, logrando capturarlo junto a otros transeúntes que pasaban por el lugar.
Arroyo, quien es cinturón negro en karate, redujo al delincuente y evitó que se lanzaran en su contra hasta la llegada de personal del GOPE de Carabineros.
“Estuvimos unos 5 a 10 minutos (…) evitando que la gente lo golpeara, hasta que llegó gente del GOPE, pero que no podía tomar el procedimiento. Llamamos a seguridad ciudadana y a Carabineros, que vinieron después a tomar el procedimiento”, detalló el diputado a Biobío.