Vecinos realizaron una detención ciudadana: Conductor ebrio chocó contra casa en Quilicura - Chilevisión

Un conductor en estado de ebriedad chocó contra una la reja de un domicilio en la comuna de Quilicura. En el vehículo iban dos personas, el conductor, un venezolano en estado irregular y su acompañante, un chileno, quien sería el dueño del auto. El accidente se dio tras una mala maniobra, donde de inmediato los dueños del domicilio afectado y vecinos salieron a la calle, ahí, estas personas intentaron darse a la fuga y lograron avanzar cerca de 80 metros, donde se les detiene el motor y los vecinos realizaron una detención ciudadana hasta la llegada de seguridad municipal y Carabineros.