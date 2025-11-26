Los atacaron con piedras: Desalojo de feria navideña dejó a 2 carabineros heridos en Peñalolén - Chilevisión

Un operativo municipal y policial para desalojar puestos de comerciantes ambulantes en calle Departamental provocó graves incidentes durante la tarde del martes en Peñalolén. Los ambulantes iniciaron barricadas, enfrentamientos con personal policial, lanzaron fuegos artificiales y otros objetos contundentes. Dos carabineros resultaron heridos y uno de ellos sufrió una lesión de gravedad al recibir un piedrazo en la cabeza. Producto de los desórdenes, una persona fue detenida.