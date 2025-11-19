 “Me volví una rehén”: El crudo testimonio de bombera que denuncia agresión en pleno combate a incendio en Conchalí - Chilevisión
19/11/2025 18:44

“Me volví una rehén”: El crudo testimonio de bombera que denuncia agresión en pleno combate a incendio en Conchalí

La mujer, identificada como Francisca, acusó a un sujeto encapuchado de propinarle insultos y forcejear con ella durante el combate a las llamas en pleno siniestro.

Una bombera denunció haber sido víctima de amenazas y agresiones durante el combate a un incendio en la comuna de Conchalí, ocurrido la noche del domingo.

En conversación con Contigo en Directo, la mujer —identificada como Francisca— acusó a un hombre encapuchado, quien sería vecino de la zona afectada por el siniestro, de insultarla, amenazarla y zamarrearla.  

El hecho denunciado habría ocurrido durante el combate a las llamas de lo que la bombera llamó un "sector conflictivo" de la comuna.

En medio de las acciones, la voluntaria recibió la instrucción de apagar la manguera que estaba operando, lo que gatilló una violenta reacción del sujeto desconocido.

El hombre, con el rostro cubierto y usando guantes, la habría interpelado y preguntado por qué detuvo el flujo de agua hacia la edificación.

De acuerdo a la bombera, el individuo habría espetado "muchos improperios" y 'recriminado' al personal de emergencia que "está a disposición de los vecinos".

"Sentí mucho miedo", recuerda Francisca, quien añadió que, después de unos minutos, el sujeto "se acerca de forma más agresiva y dice: 'Si tú no das el agua, aquí te hago pebre".

Las amenazas, que continuaron en gritos y susurros en el oído, habrían terminado con un forcejeo, según denunció la mujer.

"Me agarra de mi equipo, de mi cilindro de aire, yo siento un tipo de presión en la espalda, me imaginé lo peor; este tipo podría estar con un arma blanca o arma de fuego", recordó la bombera.

"Me volví un tipo de rehén por unos minutos", lamentó.

La mujer constató lesiones y desde la compañía de Bomberos levantaron el caso a la Junta Nacional, con el fin de presentar una querella criminal a quien resulte responsable.

Mira acá el momento:

