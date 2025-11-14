 “Donde la desgracia...”: Paul Vásquez aclara su estado de salud tras emergencia en combate de incendio - Chilevisión
14/11/2025 09:41

“Donde la desgracia...”: Paul Vásquez aclara su estado de salud tras emergencia en combate de incendio

Hace horas, el humorista se vio obligado a retirarse del combate a las llamas en un siniestro en San Bernardo.

Publicado por CHV Noticias

El humorista y bombero Paul "El Flaco" Vásquez se refirió a la emergencia de salud que vivió este jueves durante el combate de un incendio en la comuna de San Bernardo.

A través de redes sociales, el comediante disipó los rumores sobre la gravedad del asunto, pues inicialmente se informó que había resultado herido.

Paul Vásquez comenzó diciendo que se enteró de la noticia tras llegar a su cuartel de Bomberos, proveniente de otra emergencia en El Bosque.

Las cámaras de Contigo en la Mañana captaron al comediante desorientado y un tanto fatigado, este aclaró "no haber sufrido lesión alguna".

Por el contrario, lo que sí reconoció es haber experimentado una situación de salud relacionada con el cansancio y exposición al fuego.

En ese sentido, precisó que "todos los bomberos en algún momento sufren alguna fatiga, correspondiente a la adrenalina y lo que se vive en un incendio, donde la desgracia se hace presente".

"El Flaco" fue más allá e indicó que tuvo "una hiperventilación, por así decirlo".

"Quiero dar las gracias a toda la gente que se preocupó por mí. (...) Seguimos en servicio", concluyó en el video difundido por sus redes sociales.

