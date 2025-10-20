 Carabinero de civil abatió a hombre tras intento de robo en Colina - Chilevisión
20/10/2025 09:59

Carabinero de civil abatió a hombre tras intento de robo en Colina

De acuerdo a información preliminar, se produjo un intento de robo contra un food truck, lo que fue observado por un sargento de Carabineros, quien repelió el asalto utilizando su arma de servicio.

Durante la mañana de este lunes, un sujeto murió abatido en la comuna de Colina tras un intento de robo contra un local de comida. 

De acuerdo a información preliminar, se produjo un intento de robo contra un food truck, lo que fue observado por un sargento de Carabineros, quien se encontraba de franco.

El funcionario policial y para poder repeler el ilícito, sacó y utilizó su arma de servicio y disparó contra el supuesto autor del delito, provocando en el lugar la muerte del sujeto.

Por orden del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI. 

