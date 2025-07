“Ojalá tu señora lo vea”: Naya Fácil arremetió contra seguidor tras polémica propuesta - Chilevisión

Naya Fácil explotó en redes sociales, donde sostuvo que "patas negras no soy, pero sí soy entera sapa", ante la propuesta de un seguidor. La influencer lo hizo pasar por "la prueba de fuego".

Naya Fácil utilizó sus redes sociales este domingo para criticar a un seguidor que le propuso una salida. ¿El porblema? El hombre tenía puesta una foto de perfil donde aparece en compañía de una mujer.

El individuo tenía una imagen en un matrimonio abrazando a una novia, lo que indignó a la influencer, quien incluso señaló: "Ojalá tu señora lo vea".

"Yo no soy segunda de nadie"

"¡A mí no me hablen hombres casados! No me inviten a salir hombres casados, con polola, nada porque patas negras no soy, pero sí soy entera sapa", expresó Naya Fácil.

La influencer se mostró visiblemente enojada al respecto y agregó: "Tienen hasta la foto con la polola, con la esposa ¡Se pasan los hombres!".

Naya mostró las capturas de pantalla, puesto que decidió contestar el mensaje que dicho usuario le había mandado y explicó: "Dije: '¿Me estaré pasando rollos?' Porque tiene la foto con la señora de perfil y dije 'le voy a responder para hacerle la prueba de fuego'".

Acto seguido, la influencer comentó: "Dije: 'Le voy a responder así: Hola, bien, gracias, ¿y tú? Ja já, no entiendo ¿Cómo? ¿Cómo que me invita a salir? No entiendo... como ¿Para qué?', y yo pensé que me iba a decir: 'No, mira. Mi señora es fan tuya' (...) Hue... me dijo: 'No sé, pasarlo bien' ¡Pásalo bien con tu señora, perkin!".

Finalmente, Naya concluyó: "¡Qué rabia me dan los hombres así! Piensan que una es ¿Qué? Yo no soy segunda de nadie".