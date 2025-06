“Nadie me va a callar”: Los hechos que hicieron que Naya Fácil se declarara “ex mapuche” - Chilevisión

Según señala el documento, la influencer expuso la ubicación exacta de "La Pampa del Nguillatún", un lugar sagrado para la comunidad mapuche.

Naya Fácil reveló este sábado que integrantes de una comunidad mapuche puso un recurso de protección en su contra tras el viaje que realizó a Temuco y la región de la Araucanía, donde expuso lugares sagrados para la comunidad.

Además, el documento detalla las declaraciones que la influencer realizó hace unas semanas atrás, cuando se declaró "ex mapuche" y cuestionó los rituales y costumbres de dicho pueblo.

Comunidad mapuche puso recurso de protección contra Naya Fácil

A través de su cuenta de Instagram, Naya declaró: "¿Me estás web...? (...) Mapuches re cu... son una mi... menos mal yo me salí de esta comunidad, soy ex mapuche, ex (...) machistas, son homofóbicos, se esconde mucha violencia, violaciones".

En esa misma línea, agregó: "Yo tengo el video, gracias Dios mío que grabo todo" y luego añadió: "Aparte yo puedo grabar lo que quiera, tampoco estaban en una ceremonia".

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de mayo, según detalla el recurso que señala que la influencer expuso videos donde se muestran objetos y señales que dejaron en evidencia la ubicación exacta donde se realiza La Pampa del Nguillatún.

"A mí nadie me va a callar, que me lleguen todas las demandas que sean necesarias (...) Si ahí me crié yo ¿Qué quieren? ¿Que le mienta a la gente? Lamentablemente me crié en esa ca... de campo (...) Tampoco lo mostré con orgullo. Me avergüenza", expresó Naya.

Por otra parte el recurso detalla que la identidad del demandante "se reserva por el legítimo temor a represalias" y luego asegura que la influencer tampoco podía grabar en la escuela donde estudió cuando era niña.

"Me hablaron los profesores de esa escuela y me dijeron que sí podía grabar, así que vamos a vernos allá y tengo el pantallazo de donde me hablaron", sentenció Naya.

Finalmente, la influencer concluyó: "Si mi historia hace quedar mal a una comunidad, ese no es mi problema".

