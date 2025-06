Naya Fácil confirmó decisión que la hizo perder dinero en hospitalización: “No me quisieron reembolsar” - Chilevisión

La creadora de contenidos contestó las inquietudes de sus seguidores en sus historias de Instagram, donde reveló que no pudo obtener de vuelta el dinero que invirtió en su idílico viaje.

La influencer Naya Fácil realizó una clásica dinámica de preguntas y respuestas en Instagram mientras se encuentra internada en un centro hospitalario luego de contraer una bacteria que afectó gravemente a su riñón.

Se trata de pielonefrítis, una infección de la uretra que afecta también a los riñones de manera más o menos grave y que fue detectada hace unos días a la creadora de contenidos.

Esto ocurrió la misma semana en que tenía planificadas unas vaciones al extranjero, en concreto a Santorini, una de los atractivos turísticos más conocidos de Grecia, en Europa.

Por esta razón, Naya hizo un balance y contestó las inquietudes de sus seguidores, quienes le preguntaron sobre la eventual devolución de los pasajes y del dinero invertido en el hospedaje.

Naya Fácil: "Cancelé el viaje en su totalidad"

"Tenía una estadía reservada como de 2 palos y algo, perdí todo", comenzó diciendo tajante en la red social, donde informó que no pudo recibir de vuelta nada de lo gastado en sus idílicas vacaciones.

"En la estadía no me quisieron reembolsar ni un porcentaje. Igual entendible porque me dijeron que tenían esa fecha tomada, que era complicado y la perdí", reflexionó en sus historias.

Misma situación que podría correr con sus pasajes en avión, aunque todavía está a la espera de una respuesta oficial de parte de la empresa, pues informó que envió un correo electrónico para revisar su caso.

"Para los pasajes estoy peleándola, todavía el sistema me tiene como en un número de caso, no lo sé. Pero la estadía la perdí toda. Y cancelé el viaje en su totalidad", concluyó.