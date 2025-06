“Aparte de todo, tengo...”: Naya Fácil recibió malas noticias en medio de su hospitalización - Chilevisión

La influencer fue hospitalizada este sábado debido a una infección urinaria asintomática que trajo complicaciones en su riñón y ahora recibió otro complejo diagnóstico.

Tras ser hospitalizada por una infección al riñón, Naya Fácil reveló este domingo que ha vuelto a enfrentar complicaciones de salud, tras un diagnóstico de anemia.

Cabe destacar que no existe una fecha para poder dar de alta a la influencer, dado que su problema al riñón se originó por una infección urinaria asintomática y la bacteria está avanzando con agresividad, según relató.

"Aparte de todo, tengo anemia"

En esa misma línea, a la influencer se le detectó alergia al yodo y ahora enfrenta un nuevo diagnóstico: "Me vinieron a ver los exámenes y aparte de todo, tengo anemia".

"Me quiero puro ir", confesó Naya, quien se mostró sorprendida por el resultado, dado que hace unas semanas se había realizado exámenes de sangre para poder implantarse pelo y la anemia no había sido detectada.

Además, la influencer hizo frente a los comentarios y críticas que ha recibido durante la hospitalización: "Te puedo caer muy mal, estás en todo tu derecho, te lo respeto, pero de ahí a decir que no es grave lo que tengo (...) estoy con profesionales, chiquillos".

En esa misma línea, explicó: "Siendo que los mismos doctores que están acá están diciendo que lo que tengo es grave, que si no cancelaba el viaje, durante el viaje me iba a dar un shock séptico, que esta cuestión se me iba a reventar".

Finalmente, respecto de su tratamiento, Naya confirmó: "Recién hoy día me están inyectando medicamentos para que se me vaya pasando y aún así todavía no tenemos los resultados de que se pasó, o sea esto está avanzando en este mismo momento".

