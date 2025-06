“Me puedo morir”: Naya Fácil debió ser hospitalizada tras grave complicación de salud - Chilevisión

La influencer estuvo durante los últimos días visitando a distintos médicos por una dolencia en el abdomen que no tenía relación con el apéndice y sus exámenes revelaron un complejo diagnóstico por el que tuvo que cancelar un viaje a Grecia.

Naya Fácil reveló durante la noche de este sábado que se encuentra hospitalizada de urgencia tras descubrir que es asintomática ante las infecciones urinarias, lo que empeoró gravemente a su riñón.

La influencer había revelado que estaba sufriendo de fuertes dolores en la zona abdominal y visitó múltiples médicos durante los últimos días para poder detectar lo que pasaba.

Naya Fácil está hospitalizada

Sin embargo, la influencer se cuestionó su hospitalización y en un comienzo aseguró a sus seguidores que no se iba a internar para no perder el dinero invertido en el viaje, cuya suma asciende a $9 millones.

"Salieron malos los exámenes, vino el doc y me dijo que él no es policía, que él no me va a retener, pero la recomendación de él como doctor, como profesional de la salud, es que me quede hospitalizada porque esto es grave. Puedo hasta morirme de esto si no me lo cuido", explicó Naya.

En esa misma línea, agregó: "Chiquillos, me puedo morir (...) Cancelo mi viaje, iba a viajar a Santorini, Grecia", y después explicó que "hay posibilidades de que empeore".

Finalmente, la influencer aclaró que no existe una fecha para que le den de alta, dado que se trata de una bacteria en su riñon y además descubrió ser alérgica al yodo, por lo que ha estado en compañía de su hermana y amigos, quienes la visitan en la clínica.

