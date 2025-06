“Si me llega a pasar algo...”: Naya Fácil lanzó advertencia tras conflicto con presunta acosadora - Chilevisión

Naya Fácil acusó a Natalia Casas de acoso y hostigamiento desde el año 2021. La situación se encuentra judicializada y la audiencia se llevará a cabo en las próximas semanas.

Naya Fácil causó preocupación en sus seguidores tras revelar que teme por su integridad en medio de la demanda que atraviesa contra Natalia Casas, a quien acusó de hostigamiento y acoso.

La influencer llegó de sus vacaciones en Grecia por una citación en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y reveló a través de su Instagram que esta acción había sido interpuesta por Natalia.

Naya Fácil teme por su integridad

Naya aseguró en su cuenta que Instagram que Casas había publicado en la misma red social: "A una la van a llamar del Servicio de Impuestos Internos".

En esa misma línea, agregó: "La Natalia Casas Cordero que todos conocen, mi psicópata apodada 'Natita', me demandó al Servicio de Impuestos Internos porque tengo una psicópata de mie... que no puede vivir sin mí".

La influencer prestó declaración durante una hora y luego advirtió a sus seguidores: "El día que a mí me llegue a pasar algo, lo que sea, alguna cuestión grave, chiquillos, lo que sea: ya saben quién fue (...) Con esto yo tengo miedo que atente hasta contra mi vida".

Además, aseguró que "esta tipa no tiene límites" y reiteró que "ya tienen el nombre, se los dije durante años, del 2021 que les vengo diciendo que esta tipa me psicopatea, que no para de hablar de mí, que tiene 41 años. Ya saben su nombre, les he mostrado su cara".

Finalmente, la influencer comunicó que la audiencia judicial en la que se enfrentará a Natalia Casas tiene fecha pactada para julio e insistió en que revelará todos los detalles.

Revisa las historias de Instagram: