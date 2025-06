“Me van a tener que operar”: Naya Fácil hizo mea culpa tras incumplir órdenes médicas - Chilevisión

La influencer admitió que no cumplió con las órdenes de sus médicos tras irse a Grecia en medio de un diagnóstico de pielonefritis, lo que podría llevarla a perder un riñón.

Naya Fácil estará presente en el próximo capítulo de Podemos Hablar este viernes, donde habló en extenso sobre la pielonefritis que sufrió hace unas semanas y admitió haber mentido a sus médicos para poder viajar a Grecia.

Además la influencer también confesó que no ha seguido al pie de la letra las indicaciones médicas y consumió alcohol durante su viaje, por lo que ahora podría perder su riñón, según relató.

El mea culpa de Naya Fácil

"Nunca sentí síntomas, soy asintomática con las infecciones urinarias, así que no me di cuenta. Como no me dolía nada, la bacteria llegó directo al riñón. Me hospitalizaron de urgencia, justo horas antes de un viaje que había esperado con tantas ganas", relató la influencer.

En esa misma línea, agregó: "Les pedí el alta a los médicos… quería cumplir mi sueño de conocer Grecia. Pero ellos fueron súper tajantes: si viajaba, podía morir. Me dijeron que ya no había opción de antibióticos orales, que necesitaba hospitalización urgente, no mañana ni pasado ¡Era ahora ya!".

La influencer explicó que se dejó llevar por el impulso: "Ese mismo día que me dieron el alta, cerca de las dos de la tarde, salí manejando, llamé a un amigo y le dije: 'Cómprame los pasajes ahora'. Me fui a hacer la maleta y viajé esa misma noche. No publiqué nada en redes porque sabía que me iban a criticar. Pero soy así, impulsiva. Vi las imágenes de Grecia y pensé: 'Yo tengo que estar ahí’".

Aunque los médicos le dijeron que tenía que guardar reposo para su recuperación, Naya bromeó con el tema y aseguró que cumplió "pero en el avión".

Sin embargo sus médicos también fueron tajantes al decirle que no podía consumir alcohol mientras estuviese tomando antibióticos para controlar la infección y la influencer no cumplió con dicha instrucción, lo que podría traer secuelas.

"Llevo 15 días con medicamentos y la próxima semana me tengo que hacer un examen de imagenología para saber si la bacteria fue eliminada o no. Si no, me van a tener que operar y quitarme el riñón... eso me da miedo. Creo que esta impulsividad me ha hecho cometer muchos errores", concluyó.