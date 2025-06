Naya Fácil se cambiará de nombre oficialmente: Así se llamará de manera legal - Chilevisión

La influencer, cuyo nombre real es Nayadeth Neculhueque Quimen, entregó detalles de su decisión en el nuevo capítulo de Podemos Hablar.

Naya Fácil dará un significativo paso y anunció que próximamente se cambiará su nombre de manera oficial.

La exreina del Festival de Viña será una de las protagonista del nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde contará detalles de su decisión y los motivos detrás de este paso.

El verdadero nombre de la popular personalidad de redes sociales es Nayadeth Mercedes Neculhueque Quimen, sin embargo ella no está conforme con eso.

“Mi nombre real es Naya Fácil… y pronto lo será también legalmente”, aclaró.

Naya Fácil se cambia de nombre

En ese sentido, la influencer insistió en que el nombre que aparece en su carnet de identidad no refleja quién es hoy.

“La verdad, no me gusta llamarme Naya Neculhueque Quimen. El nombre que me representa es Naya Fácil”, expuso.

Sobre el origen de su seudónimo, Naya Fácil reflexionó con humor que “pensé en llamarme ‘Naya Difícil’ en un momento, porque la verdad es que mi vida ha sido todo menos fácil. Pero me pareció más irónico y simpático llamarme ‘Naya Fácil’, como una forma de resignificar todo lo que me ha tocado vivir”.