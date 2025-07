“Me van a odiar con su vida”: Naya Fácil rompió en llanto tras polémica reflexión sobre su pasado - Chilevisión

La influencer habló en extenso con sus seguidores sobre situaciones que vivió hace un año atrás y también abordó el conflicto con sus padres y familiares.

Naya Fácil encendió las alarmas este sábado entre sus seguidores tras subir una serie de historias en sus redes sociales, llorando por haber recordado episodios sobre su pasado.

La influencer aseguró que sólo se trató de un momento de reflexión y nostalgia, pero también abordó aristas relacionadas a sus padres y familiares.

¿Qué dijo Naya Fácil?

"Me puse a ver muchas historias del año pasado como de esta misma fecha y me van a odiar mis facilines, me van a odiar con su vida, pero llevo mucho rato llorando", comenzó diciendo la influencer.

En esa misma línea, comentó: "Era tan feliz, en un momento tan feliz (...) Me dio mucha pena de que esos momentos son sólo pasajeros, esas personas son sólo pasajeras... de que esas personas nunca más van a volver a estar en mi vida".

Aunque en un comienzo no entró en detalles, Naya reflexionó: "Uno no sabe valorar esos momentos (...) Tú no sabes si mañana van a estar, no van a estar, si van a fallecer. La vida es súper frágil".

La influencer dedicó unos minutos a hablar con sus "facilines" a quienes instó a disfrutar la vida y aprender de cada persona. Luego confesó: "Tengo muchas personas que hoy en día no están en mi vida, desde mis padres, mi familia, amigos, pareja, conocidos, vecinos, de todo el mundo y estoy viviendo una etapa en la que no siento odio ¿Me pueden creer?".

"Como que llego hasta a extrañar una parte de cada uno, de las partes en las que fui feliz y digo: 'Pucha, ojalá realmente estén bien' (...) cada uno vino a enseñarme cosas a mi vida, o a entregarme cosas y como que aprendo de eso", concluyó Naya.

Revisa los videos: