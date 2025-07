VIDEO | La eufórica celebración de Naya Fácil tras juicio con Natalia Casas: “Se hizo justicia” - Chilevisión

Naya Fácil enfrentó este martes el juicio por la demanda por injurias y calumnias presentada por Natalia Casas-Cordero, administradora de un portal online de farándula.

Según sus últimas publicaciones en Instagram, la influencer habría quedado con la resolución de la batalla legal que se extendió por varias horas en el Centro de Justicia de Santiago. "Se hizo justicia", publicó tras conocer el veredicto.

El juicio de Naya Fácil y Natalia Casas Cordero

"En el rato que llevo, he tenido ganas de llorar, de gritarle un par de verdades, no se imaginan las mentiras que se han dicho allá adentro, como que yo he sido la hostigadora", comentó Naya durante un receso.

"Ya declaré, dije todo lo que tenía que decir durante todos estos años, contando toda la verdad", adelantó la influencer, quien tildó a la demandante como una "mentirosa".

A la audiencia también asistió la escritora Carmen Castillo, más conocida como Carmen Tuitera, que también acusó ser víctima de supuestos hostigamientos por parte de Natalia Casas-Cordero.

"Nos conocimos en persona ahora. Qué lata las circunstancias, pero nos conocimos. Me está apoyando", señaló Naya en un video junto a Castillo, quien bromeó diciendo "nos vamos a la cárcel juntas".

La creadora de contenidos mantuvo a sus seguidores informados durante todo el proceso, ya que no se permitió la presencia de sus amigos y la prensa en la audiencia.