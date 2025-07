FOTO | “Un sueño”: Naya Fácil se sometió a procedimiento estético e impactó con el resultado - Chilevisión

La influencer viajó a Talca, en la región del Maule, para realizarse el procedimiento capilar.

Naya Fácil reveló que se sometió a un tratamiento estético, el cual consistió en realizarse un trasplante capilar.

La influencer se trasladó hasta la comuna de Talca, en la región del Maule, para someterse al procedimiento.

"Estoy súper feliz de haber por fin logrado esto"

A través de sus redes sociales, Naya comentó: "Ya no voy a ser más calva, esta va a ser la última vez que me van a ver así, por fin encontré un buen lugar para hacerme este tratamiento, así que estoy muy feliz. Estoy a instantes de implantarme cabello, viajamos hasta acá. Estoy nerviosa y ansiosa".

"Increíblemente, obviamente no se asusten porque está rojito, acabamos de terminar, pero el antes y después inmediato. Necesito una recuperación y cuidado posterior. Lo importante es que salió todo bien, no me dolió. Me siento súper bien y estoy súper feliz de haber por fin logrado esto", agregó.

Posteriormente, la influencer detalló: "Hogar dulce hogar, acabo de llegar, me siento bien (...) Me acabo de implantar cabello, esto para mi es un sueño, más que una lipo, para mí tener cabello es tan importante. No tenía nada y ahora voy a tener".

"Tengo que hacer reposo absoluto por tres días, no me puedo agachar, no puedo comer ají, no puedo beber alcohol y no puedo hacer ejercicios por tres semanas. Estoy tan feliz", finalizó.