Pdte. Boric tras tragedia en Torres del Paine: “Cuentan con toda la colaboración de las autoridades” - Chilevisión

18/11/2025 18:47

Pdte. Boric tras tragedia en Torres del Paine: “Cuentan con toda la colaboración de las autoridades”

El mandatario le envió sus condolencias a los seres queridos de los turistas fallecidos en Torres del Paine a través de X.

Publicado por Gabriela Valdés

Este martes el presidente Gabriel Boric se refirió a la emergencia que sufrió un grupo de turistas en el Parque Nacional Torres del Paine, la cual dejó cinco fallecidos.

El mandatario entregó sus condolencias a la familia de los afectados y agradeció a los equipos de búsqueda por su labor.

PresIdente Boric envía condolencias a familias de turistas

A través de X, el jefe de Estado señaló: "A propósito del lamentable accidente de turistas extranjeros en el Parque Nacional Torres del Paine, quisiera reconocer a los equipos de Carabineros, el Ejército, Socorro Andino y Conaf, quienes han trabajado arduamente y desde el primer momento en las labores de búsqueda, rescate y ahora evacuación de las personas extraviadas en el sector, en medio de una intensa nevada y vientos de hasta 190 kilómetros por hora".

"A las familias, amigos y seres queridos de las cinco personas de nacionalidades mexicana, alemana y británica, lamentablemente fallecidas en la tragedia ocurrida en Torres del Paine, envío mis más sentidas condolencias", continuó.

El mandatario finalizó recalcando: "Sepan que cuentan con toda la colaboración de las autoridades e instituciones chilenas en estos difíciles momentos".

