Aumentan a cinco los turistas fallecidos tras tragedia en Parque Nacional Torres del Paine - Chilevisión

Las autoridades realizaron un intenso operativo para ubicar al resto de los turistas extraviados mientras recorrían el sendero conocido como “la O”, considerado el trayecto más exigente del parque.

Durante la tarde de este martes, se informó que aumentaron a cinco los muertos tras tragedia en Torres del Paine.

Preliminarmente, se informó de un ciudadano mexicano fallecido, una turista coreana con hipotermia crítica y una mujer de nacionalidad británica desaparecida, mientras realizaban el circuito "O" en el sector Los Perros.

Sin embargo, tras el último reporte de las autoridades, la cifra ascendió y se informó de dos fallecidos de nacionalidad mexicana, dos de nacionalidad alemana y uno de nacionalidad británica.

"La información que nos entrega Conaf es que se encuentra a estas cinco personas fallecidas y todo el resto estaría empadronado, los que han ingresado en los últimos días al macizo Paine", aseguró el delegado presidencial de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, José Antonio Ruiz.

Lo que se sabe sobre la tragedia en Torres del Paine

Según la información entregada por autoridades y equipos de emergencia desplegados en la zona, el brusco cambio en las condiciones climáticas habría sido clave en la tragedia.

Los senderistas estaban realizando el tramo Campamento Dickson – Campamento Paso, parte del circuito Macizo Paine, más conocido como la “O”, considerado el recorrido más exigente del parque. Este circuito toma entre 8 y 10 días completarlo y suele recomendarse solo a personas con experiencia debido a la fuerte variabilidad del clima.

A pesar de esto, los turistas realizaban la ruta sin guía, por cuenta propia.

La jornada en que ocurrió la emergencia estuvo marcada por condiciones extremas: vientos de hasta 190 km/h y una intensa nevada, factores que habrían complicado gravemente el avance y la seguridad del grupo.