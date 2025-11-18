Sin guía y tormenta desatada: Lo que se sabe de los turistas desaparecidos en Torres del Paine - Chilevisión

Autoridades se encuentran realizando un operativo para dar con el paradero de siete turistas que se encontraban recorriendo el sendero también conocido como la "O", el que es considerado el de mayor dificultad del parque.

Durante esta jornada se conocieron nuevos detalles de la emergencia que sufrió un grupo de turistas en el Parque Nacional Torres del Paine, región de Magallanes, desde la tarde del lunes.

Hasta el momento se han confirmado dos víctimas fatales que corresponden a una mujer y un hombre con ciudadanía mexicana.

Además, esta mañana se informó que otros siete turistas se encuentran extaviados al interior del parque y todavía no se ha podido estableces su paradero.

Ante la emergencia se desplegó un operativo de emergencia en el que se encuentra trabajando personal de Carabineros, Ejército, Conaf y Socorro Andino.

Lo que se sabe de la tragedia en Torres del Paine

De acuerdo a la información que se ha obtenido por las autoridades y equipos de emergencia que se encuentran desplegados en la zona, el cambio en las condiciones climatológicas propició la tragedia.

Lo que se conoce hasta ahora es que los senderistas se encontraban realizando el tramo Campamento Dickson – Campamento Paso, correspondiente al circuito Macizo Paine.

Cabe señalar que el sendero también conocido como la "O" es considerado el de mayor dificultad del parque y toma entre 8 a 10 días de completar. Por lo mismo, es usualmente recomendado para personas experimentadas debido a lo cambiante de las condiciones climáticas de la zona.

Sin embargo, los turistas no estaban acompañados por ningún guía turístico que conociera la ruta dentro del parque y realizaron el recorrido de forma particular.

A eso se le suman las difíciles condiciones climáticas que se registraron en Torres del Paine, que fue afectado por fuertes vientos que alcanzaron velocidades de 190 km/h, a los que se les sumó una nevada.

Sector de difícil acceso

La situación fue alertada durante la tarde del lunes por parte de otros extranjeros que se encontraban recorriendo el lugar y que alcanzaron a llegar a un refugio, desplegando el trabajo de Conaf.

Por ahora el personal de emergencia se encuentra trabajando para llegar al sector Los Perros, punto que se encuentra a unos 11 kilómetros desde el incio del parque, en donde se encuentra un equipo de Conaf a cargo de la situación.

Según detallaron desde Carabineros, el desplazamiento hasta el punto de interés ha sido bastante lento debido a que se trata de un lugar de difícil acceso, pero señalaron que “esperamos que lleguemos lo antes posible al sector para que podamos iniciar a partir de ese punto la extracción del cuerpo como la búsqueda de las personas que se encuentran extraviadas”.

Debido a las condiciones climáticas, no se puede desplegar equipo aéreo y solo se está trabajando de manera terrestre con diferentes patrullas.

“Hay que recalcar que la zona de búsqueda es muy aislada”, detalló Juan Carlos Andrades, director del Senapred de Magallanes.