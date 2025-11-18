Un fallecido y una desaparecida: Confirman nacionalidad de turistas de la tragedia de Torres del Paine - Chilevisión

Luego de que se reportara la emergencia que afectó a un grupo de turistas al interior del Parque Nacional, se dieron a conocer nuevos antecedentes en medio de las labores de investigación y rescate.

Durante la mañana de este martes se conocieron nuevos antecedentes de la emergencia que sufrió un grupo de turistas al interior del Parque Nacional Torres del Paine, región de Magallanes.

De acuerdo a información a la que accedió CHV Noticias, se trataría de un ciudadano mexicano fallecido, una turista coreana con hipotermia crítica y una tercera turista de nacionalidad británica que se mantiene desaparecida.

Además, una turista mexicana recibió tratamiento en el Campamento Los Perros.

Personal de Carabineros y del Ejército se mantienen trabajando en estrategias y labores de búsqueda en el sector.

Lo que se sabe sobre la tragedia en Parque Torres del Paine

La noche de este lunes la Corporación Nacional Forestal (Conaf) reportó una emergencia que afectó a un grupo de turistas que se encontraban realizando el circuito "O" en el sector Los Perros del Parque.

Posterior al primer informe, la Delegación Presidencial de Última Esperanza confirmó la información, detallando que "están comprometidas tres personas".

La primera en estado crítico de hipotermia, la segunda se encuentra extraviada y la tercera persona se habría reportado fallecida.

Las causas del suceso aún se encuentran en investigación, mientras se realizan las labores de rescate de la turista británica desaparecida.

Desde la Corporación Nacional Forestal informaron del cierre temporal del tramo Campamento Dickson – Campamento Paso, correspondiente al circuito Macizo Paine, también conocido como la "O".

Lo anterior con le objetivo de "facilitar las labores de búsqueda, rescate y evacuación, las cuales se mantendrán vigentes hasta que los organismos especializados finalicen sus operaciones y mejoren las condiciones climáticas".