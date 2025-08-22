 Conaf tiene ofertas de trabajo con sueldos de hasta $1,5 millones: Revisa cómo postular - Chilevisión
22/08/2025 12:03

Conaf tiene ofertas de trabajo con sueldos de hasta $1,5 millones: Revisa cómo postular

La institución ofrece cargos de diversa índole, que van desde labores administrativas hasta funciones técnicas y de terreno. ¿Cuáles son los empleos disponibles? Revisa la lista acá.

Publicado por CHV Noticias

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) abrió nuevas vacantes laborales en distintas regiones del país, con sueldos que pueden llegar hasta los $1,5 millones.

Estas oportunidades representan una alternativa atractiva para quienes buscan empleo en el sector público, especialmente en áreas relacionadas con la gestión ambiental, la conservación de ecosistemas y el manejo de recursos naturales.

La institución ofrece cargos de diversa índole, que van desde labores administrativas hasta funciones técnicas y de terreno.

Puestos de trabajo para postular en Conaf

La entidad, dependiente del Ministerio de Agricultura, tiene a disposición una serie de vacantes a través del sitio web de Empleos Públicos.

Revisa la lista de profesionales que necesita la corporación, además del sueldo al que aspiran los postulantes.

  • Profesional de apoyo del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas - Iquique, región de Tarapacá ($1.536.877). Postula acá
  • 2 guardaparques para el Parque Nacional Volcán Isluga - Colchane, región de Tarapacá ($700.000). Postula acá
  • 2 guardaparques para la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal - Pozo Almonte, región de Tarapacá ($700.000). Postula acá
  • 4 asistentes de la Central Nacional de Coordinación (nocturno y diurno) - Santiago, región Metropolitana ($991.984). Postula acá

Conaf abre 3.500 cupos para brigadistas

Conaf también inició la convocatoria de brigadistas para la temporada de mayor ocurrencia de incendios forestales. Se trata de 3.500 cupos para desempeñar a lo largo del país.

En estos casos, la remuneración del cargo será informada en el llamado oficial realizado por cada región. Esta podrá variar según la región donde se postula, condiciones específicas del lugar de desempeño y jornada laboral definida.

A continuación, el desglose región por región:

Región de Arica y Parinacota

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana

Región de O’Higgins

Región de Maule

Región de Ñuble

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

Región de Aysén

Región de Magallanes

