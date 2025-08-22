Conaf tiene ofertas de trabajo con sueldos de hasta $1,5 millones: Revisa cómo postular - Chilevisión

La institución ofrece cargos de diversa índole, que van desde labores administrativas hasta funciones técnicas y de terreno. ¿Cuáles son los empleos disponibles? Revisa la lista acá.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) abrió nuevas vacantes laborales en distintas regiones del país, con sueldos que pueden llegar hasta los $1,5 millones.
Estas oportunidades representan una alternativa atractiva para quienes buscan empleo en el sector público, especialmente en áreas relacionadas con la gestión ambiental, la conservación de ecosistemas y el manejo de recursos naturales.
La entidad, dependiente del Ministerio de Agricultura, tiene a disposición una serie de vacantes a través del sitio web de Empleos Públicos.
Revisa la lista de profesionales que necesita la corporación, además del sueldo al que aspiran los postulantes.
Conaf también inició la convocatoria de brigadistas para la temporada de mayor ocurrencia de incendios forestales. Se trata de 3.500 cupos para desempeñar a lo largo del país.
En estos casos, la remuneración del cargo será informada en el llamado oficial realizado por cada región. Esta podrá variar según la región donde se postula, condiciones específicas del lugar de desempeño y jornada laboral definida.
A continuación, el desglose región por región: