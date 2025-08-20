Codelco ofrece trabajo en distintas divisiones del país: Revisa cómo postular a las vacantes - Chilevisión

La estatal Codelco, principal productora de cobre en el mundo, abrió nuevas ofertas de empleo dirigidas a profesionales y técnicos para diferentes faenas a lo largo de Chile.

La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) anunció nuevas aperturas de empleo dirigidas a profesionales, con vacantes disponibles en sus distintas divisiones ubicadas en la región de Antofagasta, O’Higgins y Atacama.

"Buscamos talentos que asienten su labor en siete pilares: excelencia operativa, sobriedad financiera, eficiencia económica, sustentabilidad socio-ambiental, innovación científico-técnica, diversidad socio-cultural y transparencia corporativa", informaron.

Las vacantes disponibles en Codelco

Revisa a continuación los puestos disponibles en diferentes divisiones de Codelco:

Jefe/a Sr. de Control de Proyectos , proceso ID 87271, en la Región Metropolitana (código postal 8320000). Mujeres Operadoras Mina Rajo División Andina – Plazo fijo, proceso ID 87245, en la Región de Valparaíso (2100000). Director/a de Prevención de Riesgos Mina Subterránea – Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional , proceso ID 87241, en la Región de Antofagasta (1390000). Mantenedor/a Instrumentista Plazo fijo, proceso ID 87198, en la Región de O’Higgins (2820000). Ingeniero/a Especialista B – Abastecimiento , proceso ID 87218, en la Región de Valparaíso (2100000). Jefe de Turno Recursos Hídricos , proceso ID 87240, en la Región de Antofagasta (1390000).



Fechas y detalles de postulación

Las postulaciones se encuentran activas y solamente se puede realizar el proceso a través del sitio oficial, donde los postulantes pueden filtrar las ofertas por región, área de desempeño y fecha de publicación.

Las publicaciones fueron realizadas entre el 18 y 19 de agosto de 2025, con sus respectivos códigos postales asociados a la zona de operación. La fecha de término de postulación en su mayoría tiene fecha para fines del mismo mes.