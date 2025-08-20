Codelco ofrece trabajo en distintas divisiones del país: Revisa cómo postular a las vacantes - Chilevisión

La estatal Codelco, principal productora de cobre en el mundo, abrió nuevas ofertas de empleo dirigidas a profesionales y técnicos para diferentes faenas a lo largo de Chile.
La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) anunció nuevas aperturas de empleo dirigidas a profesionales, con vacantes disponibles en sus distintas divisiones ubicadas en la región de Antofagasta, O’Higgins y Atacama.
"Buscamos talentos que asienten su labor en siete pilares: excelencia operativa, sobriedad financiera, eficiencia económica, sustentabilidad socio-ambiental, innovación científico-técnica, diversidad socio-cultural y transparencia corporativa", informaron.
Revisa a continuación los puestos disponibles en diferentes divisiones de Codelco:
Las postulaciones se encuentran activas y solamente se puede realizar el proceso a través del sitio oficial, donde los postulantes pueden filtrar las ofertas por región, área de desempeño y fecha de publicación.
Las publicaciones fueron realizadas entre el 18 y 19 de agosto de 2025, con sus respectivos códigos postales asociados a la zona de operación. La fecha de término de postulación en su mayoría tiene fecha para fines del mismo mes.