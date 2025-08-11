Codelco anuncia la salida de Andrés Music de la gerencia tras tragedia en El Teniente - Chilevisión

La empresa estatal, además, confirmó que Claudio Sougarret asumirá como gerente general de la división de manera interina.

La empresa Codelco informó la salida de Andrés Music, gerente general de la división El Teniente, a poco más de dos semanas de la tragedia que cobró la vida de seis mineros.

A través de un comunicado, la estatal indicó que el término de las funciones será "a partir de mañana, martes 12 de agosto".

En el mismo documento, Codelco afirmó que "esta decisión no responde a la asignación de alguna responsabilidad, sino que obedece exclusivamente a la necesidad de focalizar la atención de la división en los desafíos que presenta la ejecución del Plan Retorno y Gradual".

Añaden que "su salida bajo términos de mutuo acuerdo, confirma la integridad y liderazgo que Andrés ha mostrado durante su trayectoria de más de 15 años en la empresa, donde ha velado siempre —de acuerdo con sus propias palabras— "por lo mejor para la compañía y la familia Codelco".

Claudio Sougarret reemplazará a Andrés Music tras su salida de Codelco

Asimismo, desde la empresa anunciaron que la Presidencia Ejecutiva designó a Claudio Sougarret, actual gerente de Operaciones de la División El Teniente como gerente general interino.

Este cambio tiene como "objetivo prioritario restablecer las operaciones recientemente autorizadas, bajo las condiciones de seguridad y gradualidad exigidas por la autoridad, y avanzar hacia la nueva normalidad de la división".

"Como compañía, confiamos en que el avance de las distintas investigaciones en curso esclarezcan las causas y aprendizajes de este fatal accidente", cerraron.