Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente - Chilevisión

Los 200 trabajadores que retomaron sus funciones este sábado corresponden al 70% de la dotación habitual para un fin de semana. Se espera que este domingo haya una normalización definitiva.

Este sábado la Dirección del Trabajo autorizó el retorno de las operaciones en la Mina El Teniente, ubicada en Rancagua, tras el derrumbe que terminó con la vida de seis mineros el pasado 31 de julio.

En ese contexto, la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) explicó en detalle las medidas que han implementado para los 200 trabajadores que retomarán sus labores.

¿Cuáles son las medidas implementadas por Codelco?

A través de un comunicado, Codelco explicó que los 200 trabajadores que volvieron a su trabajo corresponden al 70% de la dotación habitual durante un fin de semana; sin embargo, esperan alcanzar la normalización definitiva durante este domingo.

"Al inicio del turno, cada trabajador será recibido por su supervisión directa, que encabezará una reflexión de seguridad y entregará el detalle del plan de retorno correspondiente a su área. Estas acciones forman parte de un proceso de reincorporación diseñado para resguardar la seguridad y el bienestar de las personas", detallaron.

En esa misma línea, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Dirección del Trabajo (DT) inspeccionaron el terreno y decidieron que los trabajos se reanudarán en las áreas que no fueron afectadas por el derrumbe "bajo la condición de mantener un flujo permanente de información y reportes hacia la autoridad".

Del mismo modo se reforzaron las medidas de seguridad al interior de la mina, así como también las condiciones de habitabilidad y se prestará apoyo y contención a los trabajadores.

Finalmente, Codelco expresó que habrá una "coordinación estrecha con las empresas colaboradoras, así como el monitoreo permanente de todas las condiciones del yacimiento y la verificación en terreno de todos los estándares operativos, sumándose a las acciones preventivas ya implementadas por la división desde el evento sísmico del 31 de julio".